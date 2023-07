Geral Mais de 93 mil carros já foram vendidos com desconto do governo; veja a lista de modelos

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Ao todo, foram identificados mais de 34 modelos comercializados. (Foto: Reprodução)

Chegou a 93,5 mil o número de carros vendidos com descontos por meio do programa do governo federal, lançado no dia 6 de junho. É o que mostra um levantamento feito pela JATO do Brasil, empresa especializada no setor automotivo, divulgado nesta segunda-feira (3).

Os dados, que consideram as vendas até a última sexta-feira (30), mostram o Volkswagen Polo no topo da lista, com 9.746 unidades vendidas, seguido pelo Chevrolet Onix, com 8.258, e o Fiat Strada, com 7.519.

O levantamento foi feito com base no cruzamento entre os dados de emplacamento de veículos no Brasil e a lista de carros que estão incluídos no programa de incentivo do governo. Ao todo, foram identificados mais de 34 modelos comercializados.

O programa para baratear carros zero quilômetro de até R$ 120 mil foi lançado no começo de junho, por meio de uma medida provisória (MP). Inicialmente, a compra com descontos permaneceu exclusiva para pessoas físicas — período que havia sido prorrogado por mais 15 dias em 20 de junho.

A primeira rodada do programa injetou R$ 500 milhões para promover descontos de R$ 2 mil a R$ 8 mil em veículos novos.

Na última semana, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) ampliou o programa em R$ 300 milhões — para R$ 800 milhões —, devido ao rápido uso dos recursos iniciais do projeto. O valor adicional foi estabelecido em medida provisória publicada na sexta-feira (30).

Com isso, o valor total estimado às montadoras para automóveis e veículos comerciais leves deve ficar em torno de R$ 650 milhões, segundo a pasta.

Veja, abaixo, os modelos vendidos até sexta-feira (30):

– Volkswagen Polo – 9.746;

– Chevrolet Onix – 8.258;

– Fiat Strada – 7.519;

– Fiat Mobi – 6.894;

– Fiat Argo – 6.747;

– Chevrolex Onix SD – 6.419;

– Hyundai HB20 – 6.173;

– Renault Kwid – 5.927;

– Fiat Cronos – 4.968;

– Volkswagen Savero – 4.427;

– Citroën C3 – 2.930;

– Peugeot 208 – 2.718;

– Fiat Pulse – 2.507;

– Fiat Fiorino – 2.242;

– Volkswagen Virtus – 2.186;

– Jeep Renegade – 2.006;

– Volkswagen T-Cross – 2.004;

– Toyota Yaris HB – 1.660;

– Hyundai HB20S – 1.198;

– Nissan Kicks – 1.162;

– Toyota Yaris SD – 1.068;

– Renault Sandero – 1.004;

– Renault Duster – 936;

– Honda City – 669;

– Chevrolet Montana – 632;

– Renault Logan – 473;

– Chevrolet Spin – 402;

– Renault Oroch – 158;

– Peugeot Partner Rapid – 153;

– Chevrolet Tracker – 120;

– Peugeot 2008 – 111;

– Volkswagen Gol – 89;

– Fiat Fastback – 10;

– Citroën C4 Cactus – 3.

As informações são do portal de notícias G1.

