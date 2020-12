O número representa um avanço em relação a 2016, quando 1.292 câmaras municipais ficaram sem representatividade feminina. Segundo especialistas, a cota de 30% de candidatas ajudou a conquistar mais espaço, mas ainda falta investimento e apoio das siglas.

Em Cotia, Carolina Rubinato (Psol), de 38 anos, bem que tentou quebrar a sequência de 32 anos sem eleger uma só mulher no município. Ela uniu forças com outras quatro para lançar o Mandato Coletivo Feminino. Mas, relata, esbarrou no machismo e na falta de investimento do partido.

“Ganhamos R$ 1.425, que foram depositados uma semana antes da eleição. Não deu tempo nem de rodar papel. Nós mesmas bancamos a impressão do folheto, os cartões e as redes sociais”, disse Carolina, que é especialista em política empresarial e pública para mulheres. Ainda que com poucos recursos, ela foi a que teve maior votação entre as mulheres: ao todo, 1.052.

O resultado de quatro décadas de um Legislativo composto só por homens é a falta de políticas para mulheres em áreas como saúde e educação, segundo Carolina. “Eles não têm o olhar da necessidade da mulher. Por isso, a paridade de gênero é importante: para que as políticas atinjam a todos.”

Na Grande São Paulo, Cotia não é exceção: outras nove cidades também não tiveram mulheres eleitas, quase 30% de toda a região. Carapicuíba e Embu das Artes ficaram de fora do levantamento, pois o resultado da eleição ainda não foi validado pela Justiça Eleitoral.

Mesmo com as cotas, as candidaturas femininas tiveram crescimento tímido. Parte da explicação tem a ver com a formação da cúpula dos partidos, que por ser majoritariamente masculina e branca, prioriza candidatos homens, segundo a cientista social Beatriz Della Costa Pedreira, diretora e cofundadora do Instituto Update. “As pessoas eleitas refletem o sistema interno partidário, que não é democrático. As mulheres não conseguem vencer essas barreiras, porque elas não têm apoio, inclusive financeiro, dos partidos.”