Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

O anúncio oficial do repasse foi feito por videoconferência Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini O anúncio oficial do repasse foi feito por videoconferência. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Mais de cem hospitais gerenciados pelo governo do Rio Grande do Sul receberão um reforço financeiro para o combate ao coronavírus. No valor de cerca de R$ 43 milhões, o repasse foi feito via emendas extraordinárias da bancada federal gaúcha e já está no caixa estadual para ser encaminhado às instituições de saúde.

O anúncio oficial do repasse foi feito na manhã desta terça-feira (30) por videoconferência. Com a participação do governador Eduardo Leite, do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e da secretária da Saúde, Arita Bergmann, o encontro virtual reuniu deputados federais e estaduais e senadores.

“O governo do Estado é uma peça na engrenagem. Não governamos o Estado sozinho nem faremos as mudanças necessárias sozinhos. Agradeço muito pela ajuda e pela disposição dos parlamentares em colaborar constantemente, não só no repasse de recursos, mas na interlocução com o governo federal”, destacou o governador.

A bancada federal realocou, por meio de emendas extraordinárias, recursos de outras pastas federais para a Saúde. No total, serão R$ 99,3 milhões repassados ao Rio Grande do Sul com o objetivo de fortalecer as ações de combate ao coronavírus. Desse valor, R$ 43.400.725,93 serão enviados a 111 hospitais sob gestão estadual. O restante será repassado a hospitais sob gestão municipal.

“Celebramos esses recursos, tão importantes neste momento, e agradecemos aos deputados, nossos parceiros, que realocaram esse valor”, reforçou a secretária Arita.

Confira aqui a lista dos 111 hospitais contemplados e quanto cada um receberá.

