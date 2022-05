Rio Grande do Sul Mais de duas toneladas de alimentos impróprios para o consumo são apreendidas em Igrejinha

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2022

Dois mercados foram autuados durante a operação Foto: MP/Divulgação Dois mercados foram autuados durante a operação. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar RS, do Ministério Público, apreenderam 2,3 toneladas de alimentos impróprios para o consumo em Igrejinha, no Vale do Paranhana.

A ação foi realizada na quinta-feira (05) em dois mercados. Os fiscais encontraram produtos armazenados de forma inadequada, sem indicação de procedência, mantidos em temperatura fora da recomendada e com prazo de validade vencido. Os dois estabelecimentos foram autuados. Os nomes dos locais não foram divulgados pelo MP.

Também participaram da operação representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Igrejinha, das secretarias estaduais da Saúde e da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, da Polícia Civil e da Brigada Militar.

