Porto Alegre Mais de R$ 1 bilhão em salários circulou em Porto Alegre em 2023

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

O ano fechou com 14.797 novos postos de emprego. Foto: EBC

O ano de 2023 fechou com números relevantes para a economia de Porto Alegre. Mais de R$ 1 bilhão em salários circulou na cidade, um valor nominal recorde para os últimos quatro anos. O ano fechou com 14.797 novos postos de emprego. Os principais picos foram em março, com 2.698 novos postos, e em novembro, com 4.188. Os dois meses juntos somaram mais de 46% dos novos empregos na Capital.

O mês de dezembro registrou saldo positivo no mercado de trabalho, que bateu um pico nos salários médios da indústria, com R$ 2.570, e de serviços, com R$ 2.330. Os dados são do Boletim DesenvolvePoa, elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet).

“Os números mostram uma boa perspectiva para 2024. A facilidade para a abertura de novos negócios e um ambiente regulatório mais livre e desburocratizado têm se mostrado uma estratégia eficiente na geração de emprego e de renda para a Capital”, avalia a secretária Júlia Evangelista Tavares.

As atividades que mais contribuíram com o aumento do emprego foram as administrativas (que incluem seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra, agências de viagens, atividades de vigilância, serviços para edifícios e serviços de escritório), com 37,22% do saldo positivo do ano. Já as de alojamento e de alimentação (que incluem hotéis, restaurantes, bares e buffets), com 19,89% do saldo total. As de saúde humana e serviços sociais (que incluem atividades de atenção à saúde humana e serviços de assistência social), com 15,88% do saldo. Juntas, essas atividades registram 73% da formação de empregos na Capital.

A equipe econômica da Smdet também elaborou uma série de painéis para mapeamento da cidade, com informações sobre a emissão de alvarás, ISS, empregos, impactos no turismo, entre outros.

2024-02-15