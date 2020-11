Brasil Maior potência militar do planeta, os EUA investem 750 bilhões de dólares em sua Defesa; no Brasil, o valor é de quase 30 bilhões de dólares. Os americanos têm 5 mil e 800 armas nucleares

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

Os americanos têm cerca de 715 caças de combate, enquanto o Brasil tem 78. (Foto: Sgt. Bianca/FAB)

Depois de o presidente Jair Bolsonaro dizer que “quando acaba a saliva, tem que ter pólvora” em referência ao presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, o jornal O Estado de S. Paulo fez um comparativo do poderio militar que poderia ser usado imediatamente pelos dois países.

O presidente brasileiro é um dos líderes mundiais que ainda não reconheceu a vitória de Biden – ao seu lado estão nomes como o russo Vladimir Putin, o mexicano López-Obrador e o norte-coreano Kim Jong-Un.

“Assistimos há pouco um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, ele levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto (Araújo, chanceler). Porque quando acabar a saliva, tem que ter pólvora, se não, não funciona. Precisa nem usar a pólvora, mas precisa saber que tem”, afirmou Bolsonaro em evento na terça à tarde.

Horas depois da declaração do presidente, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, publicou em seu Twitter um vídeo exaltando o Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA.

Questionada, a assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília afirmou que o vídeo não tem relação com o presidente Jair Bolsonaro. “O vídeo do Corpo de Fuzileiros Navais, em produção há mais de uma semana, foi publicado para comemorar o aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais, não para qualquer outro propósito”.

De acordo com o ranking realizado pelo site Global Firepower, os EUA investem US$ 750 bilhões em Defesa. No Brasil, o investimento estimado é de US$ 27,8 bilhões, em uma diferença que se traduz em números, estrutura, força e capacidade de poder.

Os EUA detêm cerca de 5.800 armas nucleares – o Brasil não tem nenhuma. Os americanos têm cerca de 715 caças de combate, enquanto o Brasil tem 78. As Forças Armadas dos EUA têm ainda 5.768 helicópteros e 6.289 tanques – por aqui, são 242 e 437, respectivamente.

Ainda por terra, os EUA têm 39.253 veículos blindados de combate e 1.366 lançadores de foguete – no Brasil, são 1.820 e 84. No mar, os EUA têm 20 porta-aviões, 91 destroyers e 66 submarinos. O Brasil não tem nenhum destroyer e tem seis submarinos. O País até tem um porta-aviões, o NAe A-12 São Paulo, mas ele foi desativado em 2017.

“As duas únicas forças armadas no mundo que conseguiriam se contrapor um pouco às Forças Armadas dos EUA seriam a China e Rússia”, explica Gunther Rudzit, professor de relações internacionais da ESPM e especialista na área de segurança e defesa (veja mais no vídeo abaixo). “A capacidade e a organização das Forças Armadas dos EUA estão num patamar tão, mas tão elevado, que nenhuma outra no mundo consegue chegar perto”.

De acordo com o jornalista Roberto Godoy, especialista em Defesa e armamentos, as relações militares entre Brasil e EUA começaram em 1947 e ganharam intensidade com o passar dos anos, com dezenas de acordos entre as duas nações. Para ele, não há sustentação de ordem prática em imaginar qualquer conflito com os Estados Unidos.

“Quando o presidente fala em pólvora, não é a sério. Como militar, ele sabe disso. Está sendo político. Com essa declaração, todo mundo para a fim de avaliar a dimensão do que está dizendo e consegue transferir o foco. No mínimo, consegue dividir a atenção”.

