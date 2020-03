Política Mais quatro pessoas que estiveram com Bolsonaro nos Estados Unidos têm coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

Quatro casos mais recentes foram confirmados pelo presidente em entrevista nesta sexta-feira Foto: Carolina Antunes/PR Quatro casos mais recentes foram confirmados pelo presidente em entrevista nesta sexta-feira. (Foto: Carolina Antunes/PR) Foto: Carolina Antunes/PR

Chegou a 22 nesta sexta-feira (20) o número de pessoas que participaram da viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos na semana passada e agora estão com o coronavírus. Os quatro casos mais recentes foram anunciados por Bolsonaro em uma entrevista na porta da residência oficial do Palácio da Alvorada nesta sexta-feira.

São eles: Major Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordens do presidente; Coronel Gustavo Suarez da Silva, diretor adjunto do Departamento de Segurança do GSI; Filipe Martins, assessor especial da Presidência; Embaixador Carlos França, chefe do cerimonial da Presidência. Os quatro estiveram com o presidente em algum momento durante a viagem.

Bolsonaro sem vírus

Bolsonaro já fez dois testes para coronavírus, e afirma que ambos deram negativo. Nesta sexta-feira, ele afirmou que talvez faça um terceiro teste, porque tem contato com muitas pessoas ao longo de um dia. “Eu estou bem. Fiz dois testes, talvez faça mais um até, talvez, porque sou pessoa que tem contato com muita gente. Talvez receba orientação médica”, afirmou.

No dia 12 de março, após o anúncio do diagnóstico positivo do secretário de Comunicação Fábio Wajngarten, outras autoridades que também viajaram no avião presidencial ou se encontraram com a comitiva nos EUA deram início a uma rodada de testes.

A maior parte teve resultados negativos. Estão nesta lista o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), e os ministros Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Ernesto Araújo (Relações Internacionais).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política

Deixe seu comentário