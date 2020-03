Porto Alegre Edital de concessão de trecho da orla do Guaíba é suspenso devido ao coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

A revitalização do trecho 2 incluirá uma roda-gigante com vista para o Guaíba Foto: Arte/PMPA A revitalização do trecho 2 incluirá uma roda-gigante com vista para o Guaíba. (Foto: Arte/PMPA) Foto: Arte/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre suspendeu o edital de concessão do trecho 2 da orla do Guaíba. O projeto passará por ajustes em função do momento da economia mundial e da pandemia de coronavírus. O edital, que estava aberto para interessados desde 14 de janeiro e tinha a previsão de entrega dos envelopes nesta sexta-feira (20), deverá ser relançado em abril.

“Consideramos para a tomada de decisão os efeitos prejudiciais à economia causados pela pandemia do coronavírus. Esses efeitos já ocorrem em todos os continentes e interferem nas decisões de investimentos dos mais diversos grupos empresariais. Os empresários enxergam menos incentivos para se comprometerem com contratos de longo prazo como o que desejamos para o trecho 2 da orla. Faremos os ajustes necessários para lidar com essa nova realidade e temos confiança de que conseguiremos obter êxito na licitação ainda neste ano”, disse o secretário de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro.

A concessão do trecho dois terá duração de 35 anos. A concessionária que assumir o espaço deverá oferecer opções de lazer e turismo, incluindo uma das maiores rodas-gigantes da América Latina, prevista no projeto conceitual desenvolvido pelo arquiteto Jaime Lerner. Além de construir a infraestrutura do trecho, a empresa ficará encarregada da manutenção preventiva e corretiva das edificações, da limpeza, da segurança do local e do cuidado com a flora e a fauna.

