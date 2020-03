Política Bolsonaro diz que não há nenhum problema entre os governos do Brasil e da China

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

"Se tiver que ligar para o presidente chinês, eu ligo sem problema nenhum", declarou Bolsonaro Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil "Se tiver que ligar para o presidente chinês, eu ligo sem problema nenhum", declarou Bolsonaro. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (20) que não há nenhum problema entre os governos do Brasil e da China. Ele deu a declaração ao ser questionado por jornalistas, na saída do Palácio da Alvorada, sobre uma postagem do seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), responsabilizando o governo chinês pela pandemia de coronavírus.

A declaração de Eduardo gerou reação da embaixada da China no Brasil, que criticou o deputado. Para o presidente, no entanto, o episódio já é “página virada”. “Não há nenhum problema com a China. Zero problema com a China. Se tiver que ligar para o presidente chinês, eu ligo sem problema nenhum”, afirmou Bolsonaro.

Questionado na entrevista se considera a China culpada pela pandemia, Bolsonaro disse que a imprensa publica há meses que o surto de coronavírus se originou na cidade de Wuhan. “Não manifesto minha opinião sobre esse assunto. Vocês têm dito e escrito constantemente que esse vírus nasceu em Wuhan, na China. Esse assunto é página virada, não existe problema com a China”, ressaltou.

Bolsonaro afirmou ainda que é seu dever, como chefe de Estado, telefonar para Xi Jinping, caso seja necessário, para buscar soluções e estratégias de combate ao coronavírus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política

Deixe seu comentário