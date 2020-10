Rio Grande do Sul Mais quatro rodoviárias de municípios gaúchos serão concedidas à iniciativa privada

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

As licitações estão marcadas para quinta-feira Foto: Divulgação As licitações estão marcadas para quinta-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As rodoviárias de Campo Bom, São José do Norte, Fontoura Xavier e Nova Araçá serão concedidas à iniciativa privada. As licitações estão marcadas para quinta-feira (22).

As concorrências são organizadas pela Subsecretaria Central de Licitações, vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.

Além dessas licitações, outros 19 certames estão previstos para esta semana e têm como foco a aquisição de produtos e contratação de serviços solicitados por diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Mais informações podem ser obtidas no site www.celic.rs.gov.br.

