Brasil Número de carteiras de habilitação digitais quase dobra durante a pandemia de coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

Já o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) digital triplicou, passando de 1,9 milhão em fevereiro para 7,19 milhões em outubro

O número de CNHs (carteiras nacionais de habilitação) digitais, versão para celular do documento, quase que dobrou durante a pandemia de coronavírus. O documento superou 9 milhões (9.116.328) neste mês, um aumento de 80% em relação a fevereiro, quando havia 5 milhões de downloads da carteira.

O sistema passou a valer em todo o país em abril de 2018. Já o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) digital, documento que garante o direito de circulação dos veículos no País, triplicou nesse período, passando de 1,9 milhão em fevereiro para 7,19 milhões em outubro.

Com a nova lei sancionada semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, a emissão de CNH digital, que já é regulamentada pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito, passará a integrar o texto do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), assim como o CRV (Certificado de Registro do Veículo) e o DUT (Documento Único de Transferência).

“Todos os documentos do veículo podem ser eletrônicos a partir de agora”, afirmou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, durante a live em que o presidente Bolsonaro anunciou a sanção da nova lei, na última terça-feira.

“Hoje o camarada vai poder sair de casa só com o celular. Todos os serviços são digitais e é possível ter os documentos do veículo e a carteira exclusivamente eletrônicos. Não vai ser necessário mais ter documento em papel moeda. Isso é uma economia para o Estado, que não terá que imprimir, e o cara com celular vai ter a carteira e os documentos do veículo”, destacou o ministro.

O Ministério da Infraestrutura atribui o aumento do número de documentos digitais à pandemia de coronavírus, em que alguns estado suspenderam a emissão do documento físico, o que acabou acelerando a digitalização.

Segundo a pasta, também influenciaram fatores como a renovação da CNH, a primeira habilitação e a praticidade de levar apenas o celular ao sair de casa, já que os dois documentos têm validade jurídica igual aos documentos físicos.

Como baixar

Os brasileiros podem baixar a CNH no celular para substituir o documento físico. A ferramenta está disponível para os motoristas com CNH emitida a partir de 1º de maio de 2017. O aplicativo reúne as principais informações de trânsito sobre os condutores brasileiros.

Ao acessar o aplicativo, é possível consultar à CNH digital, bem como os veículos registrados no nome daquele motoristas e as multas de trânsito. O aplicativo também dá avisos de recall para os motoristas.

O motorista pode baixar o aplicativo “Carteira Digital de Trânsito” gratuitamente. Após instalar o aplicativo, é preciso selecionar a opção “Entrar com gov.br”. Na tela seguinte informe o CPF (Cadastro de Pessoa Física) e selecione “Próxima” (Tela do Gov.br). Em seguida, ele precisa informar uma senha de quatro dígitos, necessária para acessar a CNH Digital.

Se sua CNH já tiver o QR Code é só solicitar a digital no site do Denatran por meio do aplicativo indicado no site. Se não tiver, quando você for renová-la, ela já virá com o código e aí é só baixar a versal digital. Já a CRLV é digitalizada automaticamente no momento da renovação do licenciamento do carro. Se o motorista quiser, ele pode imprimir o documento, mas não é mais obrigatório, desde que ele tenha no celular.

