Rio Grande do Sul Morre 12º morador de lar de idosos que registrou surto de coronavírus em Gramado, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O paciente era um idoso de 74 anos que tinha histórico de doenças prévias Foto: EBC O paciente era um idoso de 74 anos que tinha histórico de doenças prévias. (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O COE (Centro de Operações em Emergências) de Gramado, na Serra Gaúcha, e o Hospital São Miguel confirmaram, na manhã deste domingo (18), a 12ª morte por coronavírus de morador do Santa Ana Residencial Geriátrico.

O lar de idosos registrou surto da doença em setembro, mas desde o início deste mês é considerado livre, segundo a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. O paciente era um idoso de 74 anos que tinha histórico de doenças prévias. Ele estava internado na UTI desde setembro, e faleceu na noite de sábado (17).

Segundo nota divulgada pela prefeitura de Gramado, o idoso era o último do asilo que seguia internado após o surto no local. O Rio Grande do Sul tem 5.342 mortes e 222.692 casos confirmados de coronavírus. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde na tarde de sábado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul