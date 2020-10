Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende adolescente de 17 anos com arma de fogo em Garibaldi, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

O adolescente declarou que levaria a arma até Carlos Barbosa, a pedido de um amigo Foto: PRF/Divulgação O adolescente declarou que levaria a arma até Carlos Barbosa, a pedido de um amigo. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na tarde deste sábado (17), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um menor de 17 anos que estava armado na BR 470, em Garibaldi, na Serra Gaúcha.

Enquanto realizava ação de fiscalização na BR 470, os agentes federais avistaram um veículo Tipo, com placas de Garibaldi, e, ao se aproximar, o condutor adentrou repentinamente na RS 453, local onde foi abordado.

Durante a busca veicular, os agentes encontraram um revólver calibre 38 sem munição e com numeração raspada, no porta-luvas do veículo. O adolescente declarou que levaria a arma até Carlos Barbosa, a pedido de um amigo. Os agentes localizaram quem receberia a arma. Ambos foram encaminhados a Polícia Judiciária de Beto Gonçalves.

