Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

A tendência é de que o tempo continue firme ao longo dos próximos dias da semana, e só a partir de quinta-feira (22) há uma chance maior de chuva Foto: Maria Ana Krack/PMPA A tendência é de que o tempo continue firme ao longo dos próximos dias da semana, e só a partir de quinta-feira (22) há uma chance maior de chuva. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A semana deve ser marcada por temperaturas altas no Rio Grande do Sul. O domingo (18) que começou com bastante nebulosidade em boa parte do Rio Grande do Sul deu lugar a um dia ensolarado e de temperaturas em elevação. Mas, no decorrer do dia, o tempo fica mais instável em algumas regiões, com chance de chuva na Fronteira Oeste, no Sul e no Norte do Estado.

Na Região Metropolitana, Serra e Litoral Norte, a instabilidade não deve dar as caras neste domingo, assim como nos próximos dias: a previsão é de tempo firme e calorão para os gaúchos.

A chuva pontual deste domingo chega porque um corredor de umidade, vindo da Amazônia, forma nuvens carregadas em grande parte do Rio Grande do Sul. O volume não deve ser elevado, mas as pancadas podem ocorrer com trovoadas.

A tendência é de que o tempo continue firme ao longo dos próximos dias da semana, e só a partir de quinta-feira (22) há uma chance maior de chuva, ainda assim sem acumulados elevados.

Na segunda-feira (19), as instabilidades se afastam do Rio Grande do Sul, e as temperaturas sobem de maneira significativa. Isso por conta de uma frente fria que está se aproximando do Estado.

Antes da passagem deste sistema, os ventos do quadrante Norte ficam mais fortes, situação conhecida como pré-frontal – por isso a sensação de calor será maior que nos dias anteriores. Não há condições de chuva em nenhuma área gaúcha.

Na terça-feira (20), a frente fria avança, mas bem afastada no oceano, e por isso quase não provoca chuva pelo Rio Grande do Sul. Apenas no extremo Sul do Estado pode chover de maneira isolada. Conforme a frente fria avança pela costa, a direção dos ventos muda, e o calor diminui. Em Porto Alegre, a sensação será de tempo abafado na maior parte do dia.

