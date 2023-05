Porto Alegre Mais três paradas de ônibus da Nilo Peçanha, em Porto Alegre, são liberadas para o trânsito

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Trecho fica entre as ruas Tomaz Gonzaga e Teixeira Mendes Foto: Divulgação/SMSURB/PMPA Foto: Divulgação/SMSURB/PMPA

O trânsito para ônibus e veículos foi liberado em mais três pontos, no sentido Centro-bairro, na avenida Nilo Peçanha, nesta terça-feira (16), em Porto Alegre. O trecho fica entre as ruas Tomaz Gonzaga e Teixeira Mendes. A via, que passa por recuperação estrutural, está recebendo intervenções nas paradas de ônibus. Na semana passada, quatro foram concluídas no sentido bairro-Centro.

Os pontos estavam bloqueados após a instalação das placas de concreto no local onde os ônibus param para o embarque de passageiros. Ao todo, sete paradas passaram por reformas. Após a conclusão da placa de concreto, é preciso aguardar 30 dias até liberar a passagem de veículos. Este tipo de material é mais adequado para veículos pesados, pois é mais resistente que o asfalto e tem duração de até 20 anos.

A Nilo Peçanha passa por recuperação estrutural desde o início do ano. Além das paradas de ônibus com piso de concreto, o projeto ainda contempla a recuperação estrutural do asfalto, que será removido para aplicação de nova camada de pavimento.

As intervenções ocorrem no sentido Centro-bairro e irão se estender por 970 metros, entre a rua Tomaz Gonzaga e a avenida João Wallig. A recuperação asfáltica será realizada nos dois sentidos da via e há estreitamento de pista onde as equipes trabalham.

2023-05-17