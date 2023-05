Política Câmara dos Deputados instala três CPIs para investigar MST, Americanas e apostas esportivas

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Comissões Parlamentares de Inquérito foram instaladas na tarde desta quarta-feira (17) Foto: Reprodução Comissões Parlamentares de Inquérito foram instaladas na tarde desta quarta-feira (17) Foto: Reprodução

A Câmara dos Deputados instalou três CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito) nesta quarta-feira (17). São elas: CPI do MST, para investigar as ações do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra); CPI das Apostas Esportivas, para investigar a manipulação de resultados em jogos de futebol profissional; CPI das Americanas, para investigar as inconsistências contábeis das Lojas Americanas.

CPI do MST

A CPI do MST, articulada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para investigar as ações do grupo, tem como presidente o deputado tenente-coronel Zucco (Republicanos-RS). O primeiro e segundo vice-presidentes, respectivamente, são os deputados Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e delegado Fábio Costa (PP-AL).

A relatoria ficou com o deputado Ricardo Salles (PL-SP), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta consolidar-se como candidato à prefeitura de São Paulo em 2024. A oposição deve tentar usar a CPI para conectar as invasões do MST ao Palácio do Planalto.

CPI das Apostas Esportivas

A Comissão que vai apurar a chamada “máfia das apostas esportivas” terá como presidente o deputado Júlio Arcoverde (PP-PI). O primeiro e segundo vice-presidentes serão André Figueiredo (PDT-CE) e Daniel Agrobom (PL-GO). O relator será Felipe Carreras (PSB-PE).

A instalação ocorre após uma investigação conduzida pelo Ministério Público de Goiás, que mostrou que apostadores aliciavam atletas para que eles fossem punidos com cartões amarelos ou vermelhos ao longo de jogos pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2022 e alguns Estaduais de 2023, de forma a manipular o resultado dos jogos e favorecer os apostadores.

Oito jogadores investigados de fazerem parte do esquema foram suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

CPI das Americanas

A CPI das Americanas vai investigar a contabilidade da empresa, que entrou com pedido de recuperação judicial após revelar no início deste ano inconsistências da ordem de R$ 20 bilhões.

A presidência desta CPI ficará com o deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE). O vice-presidente será o deputado Júnior Mano (PL-CE). A relatoria fica com Carlos Chiodini (MDB-SC).

