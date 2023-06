Esporte Mais um caso: CBF envia protesto à Fifa por racismo sofrido por Robert Renan após vitória na Copa do Mundo Sub-20

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

O zagueiro foi expulso no segundo tempo da partida contra a Tunísia. Foto: Fifa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou um protesto à Fifa após os atos racistas sofridos pelo zagueiro Robert Renan, da Seleção Brasileira sub-20. O atleta, que foi expulso durante a classificação do Brasil após vencer por 4 a 1 a Tunísia, expôs as mensagens recebidas com ataques nas suas redes sociais.

“Negro”, “cabeça de macaco”, “macaco” e “vou te matar” foram algumas das ofensas e ameaças em espanhol recebidas pelo jogador. De acordo com a entidade, os “perfis já estão protocolados pela CBF e serão enviados à justiça local e Fifa com o pedido de punição”.

O zagueiro foi expulso no segundo tempo da partida contra a Tunísia. Na saída de campo, Robert Renan fez o número cinco com as mãos, em alusão ao pentacampeonato mundial do Brasil, ao ser vaiado pela torcida presente. A Copa do Mundo Sub-20 está sendo disputada na Argentina.

O Brasil agora enfrenta a seleção de Israel na próxima fase, no sábado, às 14h30min (de Brasília).

Confira a nota da CBF

“A CBF enviou uma representação na Fifa em protesto aos atos racistas sofridos pelo zagueiro zagueiro Robert Renan, da Seleção Brasileira Sub-20. A CBF condena veementemente qualquer tipo de ação discriminatória no futebol e não tolerará mais esses casos no esporte.

O mais recente crime de racismo aconteceu nesta quarta-feira (31), na vitória brasileira por 4 a 1 sobre a Tunísia na Copa do Mundo Sub-20. Ao deixar o gramado no estádio Ciudad de La Plata, Robert Renan foi provocado pela torcida local e respondeu esportivamente.

Porém, nas redes sociais, o jogador brasileiro foi vítima de vários casos de racismo. Os perfis já estão protocolados pela CBF e serão enviados à justiça local e Fifa com o pedido de punição.”

Vini Júnior

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como “imperdoáveis” as “constantes ofensas” racistas proferidas por torcedores espanhóis contra o atacante brasileiro Vini Júnior, do Real Madrid, nos últimos anos.

A mensagem foi proferida na terça-feira (30), às Nações Unidas.

Em Nova York (EUA) para participar de um Fórum de Afrodescendentes da ONU, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, foi a portadora da mensagem ao secretário-geral da entidade, António Guterres.

“O racismo transcende fronteiras, como ficou demonstrado nas constantes ofensas ao jogador de futebol brasileiro Vinicius Júnior. A lição que podemos tirar desses imperdoáveis episódios é que, se Vini Júnior, um jovem de 22 anos, é capaz de se insurgir contra multidões hostis, não resta dúvida de que podemos e devemos fazer mais para interromper esse circuito desanimador de violência”, disse Lula.

