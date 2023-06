Últimas Fortuna de milionários tem maior queda em uma década

Beto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles estão entre os cinco mais ricos do Brasil

A fortuna dos mais ricos do mundo encolheu 3,6% no ano passado para 83 trilhões de dólares. Conforme uma consultoria francesa, esta é a maior queda em uma década.

Este distinto grupo de milionários também recuou na comparação com o ano anterior, para 21,7 milhões de pessoas, uma queda de 3,3%.

A queda no patrimônio dos milionários “representa o maior retrocesso em 10 anos, devido à incerteza macroeconômica e geopolítica”, ressalta a empresa em seu relatório, que inclui 71 países.

A consultoria considerou no cálculo as pessoas cuja fortuna disponível seja superior a US$ 1 milhão, excluindo a residência principal.

A guerra entre Rússia e Ucrânia e as suas consequências no planeta, bem como a inflação vertiginosa e a alta das taxas de juro por parte dos bancos centrais tornaram o ano de 2022 especialmente difícil para a economia, diz a consultoria.

“Existe necessariamente uma relação” entre a evolução dos índices das bolsas, que registaram queda, e a das fortunas dos mais ricos do planeta, uma vez que estes ativos são cada vez mais constituídos por ativos financeiros, explica Elias Ghanem, diretor do grupo.

Algumas das maiores fortunas encolheram no ano passado, como a do proprietário do grupo LVMH, o francês Bernard Arnault, que voltou a ser superado por Elon MUsk como o homem mais rico do mundo, segundo o Bloomberg Billionaires Index.

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e a herdeira do império L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, também viram parte de seu patrimônio evaporar na Bolsa.

Enquanto isso, os mais ricos da América do Norte foram os que mais perderam, com recuo de 7,4% em suas fortunas, seguidos pelos da Europa (-3,2%) e da Ásia-Pacífico (-2,7%).

Já as riquezas localizadas na África, América Latina e Oriente Médio, por outro lado, avançaram, segundo a consultoria, graças aos sólidos resultados dos setores de petróleo e gás, cujos preços dispararam após o início da guerra na Ucrânia e as sanções impostas à Rússia.

Os brasileiros mais ricos

Mais de 50 brasileiros integram a lista anual dos mais ricos do mundo da Forbes. Entre os cinco homens mais ricos do País, Jorge Paulo Lemann, sócio-fundador da 3G Capital Partners, lidera a lista, com uma fortuna de mais de US$ 15 bilhões. Além dele, outros três acionistas da companhia estão no topo do ranking de bilionários, assim como o cofundador do Facebook.

Veja abaixo os cinco homens mais ricos do Brasil de acordo com a Forbes, sua posição no ranking mundial e sua fortuna aproximada.

1. Jorge Paulo Lemann e família, na 108ª posição: US$ 15,8 bilhões;

2. Marcel Herrmann Telles, na 165ª posição: US$ 10,6 bilhões;

3. Eduardo Saverin, na 171ª posição: US$ 10,2 bilhões;

4. Carlos Alberto Sicupira e família, na 232ª posição: US$ 8,6 bilhões;

5. Alexandre Behring, na 511ª posição: US$ 5,2 bilhões.

