Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

O Cruzeiro anunciou a demissão do técnico Pepa. (Foto: Cruzeiro)

O Cruzeiro anunciou, nessa terça-feira (29), a demissão do técnico Pepa. O português, de 42 anos, não resistiu à sequência sem vitórias no Campeonato Brasileiro e foi dispensado do clube mineiro após cinco meses no comando – ele foi anunciado como substituído de Paulo Pezzolano no dia 20 de março deste ano.

Além de Pepa, saem também os outros quatro profissionais portugueses que chegaram à Toca junto dele: Samuel Correia, auxiliar técnico, Pedro Oliveira, preparador físico, Pedro Azevedo, analista, e Hugo Silva, auxiliar técnico.

Pepa foi o 16º treinador demitido depois do fim dos estaduais – período que antecedeu o Campeonato Brasileiro – até aqui. Além do português, Paulo Pezzolano, Guto Ferreira, Vítor Pereira, Antonio Oliveira, Rogério Ceni, Fernando Lázaro, Cuca, Ivo Vieira, Eduardo Coudet, Paulo Turra (2x), Odair Hellmann, Mano Menezes, Mauricio Barbieri, Antônio Carlos Zago e Vagner Mancini deixaram seus cargos.

O técnico chegou ao Cruzeiro entre a desclassificação do Campeonato Mineiro e o início do Campeonato Brasileiro. Teve um início promissor com três vitórias em quatro partidas, mas não conseguiu manter o nível e foi demitido com sete triunfos, oito empates e 10 derrotas, com o aproveitamento de 38%.

Atualmente, o Cruzeiro ocupa a 12ª posição no Campeonato Brasileiro com 25 pontos, quatro a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento. O clube mineiro não vence uma partida desde o dia 8 de julho, contra o Vasco – de lá para cá são quatro empates e três derrotas.

No último domingo (27), o Cruzeiro foi derrotado pelo Grêmio, por 3 a 0, em compromisso válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pepa iniciou a carreira de técnico em 2009, no Sub-19 do Taboeira-POR. Em seguida, foi auxiliar do Sub-17 do Benfica-POR antes de começar como profissional no Sanjoanense-POR, em 2013. Depois, passou por Feirense, Moreirense, Tondela, Paços Ferreira e Vitória de Guimarães (todos do futebol português) e no Al Tai, da Arábia Saudita, onde ficou entre julho de 2022 e janeiro deste ano, até chegar ao Cruzeiro em março.

“O Cruzeiro informa que, após reunião nesta manhã entre a Diretoria de Futebol e Pepa, ficou definida a saída do treinador e de sua comissão técnica, composta por Samuel Correia, Pedro Oliveira, Pedro Azevedo e Hugo Silva. Fernando Seabra e Vinícius Rovaris conduzem o treinamento desta terça-feira. O nome do novo comandante será anunciado nos próximos dias”, informou o clube. As informações são do jornal O Globo.

