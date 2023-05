Mundo Ucrânia abate 35 drones sobre Kiev; ataques matam quatro pessoas

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

As forças armadas da Ucrânia disseram que abateram todos os equipamentos. (Foto: Reprodução)

As defesas aéreas da Ucrânia interceptaram cerca de 35 drones kamikaze, de fabricação iraniana, que foram lançados pela Rússia durante a madrugada desta segunda-feira, 8, informaram autoridades ucranianas. A maioria dos drones foi lançada contra Kiev no ataque mais agressivo contra a capital nos últimos meses. Conforme as comemorações do Dia da Vitória se aproximam e aumentam as expectativas de uma contraofensiva ucraniana, Moscou intensifica seus ataques contra Kiev e outras cidades-chave.

Ao menos quatro civis morreram nos últimos ataques russos, segundo autoridades ucranianas. Os bombardeios aconteceram em meio a um reforço na segurança de Moscou na véspera das tradicionais comemorações que marcam a derrota da Alemanha nazista para a União Soviética na 2ª Guerra. O país comemora o Dia da Vitória no dia 9 de maio, enquanto a Ucrânia busca se distanciar de Moscou e celebrar um dia antes.

As forças armadas da Ucrânia disseram que abateram todos os 35 drones, incluindo 30 sobre Kiev, no que foi o quarto ataque em grande escala direcionado à cidade neste mês. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas quando destroços de drones caíram sobre os prédios e carros, disse Vitali Klitschko, prefeito de Kiev, em comunicado. “Este foi o maior ataque de drones contra a capital em toda a guerra”, disse mais tarde a repórteres.

O ataque a Kiev começou depois da meia-noite (horário local, início da noite de domingo em Brasília). Por quase quatro horas, as equipes de defesa aérea ucraniana correram para abater os drones, iluminando o céu noturno com disparos de armas antiaéreas. Cada vez que um drone era abatido, uma explosão sacudia janelas e abalava edifícios. Os moradores se amontoaram em abrigos antiaéreos, corredores e banheiros até que tudo fosse liberado.

Ataque mais amplo

A chuva de drones na capital foi parte de um ataque russo mais amplo que também teve como alvo as cidades de Kharkiv, Kherson, Mikolaiv e Odessa, disseram os militares ucranianos em um comunicado na segunda-feira.

A Cruz Vermelha Ucraniana disse que um armazém que guardava a sua ajuda humanitária foi destruído na região de Odessa, no sul da Ucrânia, e que foi forçada a suspender parte do seu trabalho ali.

Além disso, seis foguetes russos também atingiram a cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, durante a noite, informou uma autoridade regional, mas os projeteis caíram em uma área industrial da cidade, sem causar vitimas.

Moscou também segue bombardeando a cidade de Bakhmut, considerada o campo de batalha mais longo da guerra até agora. Kiev apontou que o exército russo espera tomar o controle total da cidade até o feriado do Dia da Vitória amanhã.

No domingo, 7, o chefe do grupo Wagner, Ievgeni Prigozhin, apontou que o grupo deve continuar em Bakhmut após ameaçar que poderia deixar a região por falta de munições.

As forças russas têm intensificado os ataques contra civis ucranianos enquanto Moscou se prepara para uma possível contraofensiva de Kiev agora que o inverno no Hemisfério Norte acabou. Autoridades ucranianas alertaram que Moscou pode tentar provocar um ataque programado para esta terça.

2023-05-08