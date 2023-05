Mundo Governo da Argentina colocará em circulação nota de 2 mil pesos, a maior do país; mas com o valor não se consegue comprar nem uma lata de leite em pó

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Com o país à beira da hiperinflação, Banco Central vai lançar nova nota. (Foto: Banco Central da Argentina)

Com uma taxa de inflação acima de 100% nos últimos 12 meses, o governo argentino finalmente cedeu às pressões dos setores econômicos — e da sociedade em geral — que pediam a impressão de uma cédula acima dos mil pesos, a de maior valor que circula atualmente no país.

As cédulas de dois mil pesos já estão prontas, aguardando um processo burocrático para chegar ao bolso dos argentinos. Mas, afinal, o que se pode comprar com 2 mil pesos num país no qual sua moeda nacional, que este ano completou 31 anos de vida, é a mais desvalorizada da América Latina?

Uma caixa de bombons serenata de amor, dois litros de óleo de girassol e duas latas de atum, entre outros exemplos.

Dois mil pesos, num supermercado de Buenos Aires, rendem atualmente muito pouco. Uma compra semanal para uma família de 4 pessoas custa atualmente, em média, entre 30 mil e 40 mil pesos, dependendo da variedade e quantidade de produtos. Ou seja, para pagar em dinheiro, seria preciso usar 40 cédulas da atual maior denominação – ou 20 notas com o novo valor de 2 mil pesos.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec, o IBGE local), em abril passado a cesta básica mensal de alimentos custava 191.228 mil pesos. Essa é a renda que determina se uma pessoa está abaixo ou acima da linha da pobreza.

Em refeitórios populares que alimentam milhares de argentinos diariamente nos bairros mais pobres da capital e da Grande Buenos Aires, voluntários comentam que um pacote de macarrão de marca nacional num supermercado de uma região humilde da cidade custa 500 pesos.

Num supermercado num bairro nobre de Buenos Aires, como Palermo, Recoleta ou Belgrano, meio quilo de macarrão da marca Barilla custa 1.725 pesos. Ou seja, o cliente entra com a maior nota do país no bolso e sai apenas com um pacote de macarrão.

Com dois mil pesos, uma pessoa não compra sequer duas pastas de dente da marca Colgate com efeito Luminous White (1.299 pesos), e não consegue pagar uma lata de leite em pó da Nestlé, de 800 gramas, que custa 2.938 pesos.

A nota de dois mil pesos vai facilitar um pouco a vida, num país no qual ainda persiste o hábito de pagamento em espécie. Taxis em Buenos Aires não aceitam pagamentos virtuais, de nenhum tipo — o que explica a preferência dos turistas por aplicativos como Uber e Cabify. Muitos comércios preferem pagamento em dinheiro, e oferecem descontos de até 20%.

A célula de mil pesos, em circulação desde 2017, equivale atualmente a US$ 4,30. Quando foi lançada podia comprar US$ 55,5. Atualmente, com mil pesos uma pessoa pode tomar um ou dois cafés, dependendo do bairro em que estiver.

Com dois mil consegue tomar um café acompanhando pelas tradicionais medialunas (croissants). Um alfajor da Havanna custa 420 pesos, ou seja, menos de US$ 1.

Alguns valores impressionam especialmente os turistas, por exemplo, o custo do transporte. Uma corrida de táxi do aeroporto internacional de Ezeiza até o centro da cidade pode custar em torno de 8 mil pesos (com Uber pode ficar ainda mais conta), na cotação atual da moeda americana, equivalente a US$ 17. Para isso, o turista precisaria de “apenas” quatro notas de 2 mil pesos.

Numa cidade como Nova York, um taxi do aeroporto até o centro fica em cerca de US$ 60.

Em clima de campanha eleitoral para as presidenciais de 22 de outubro, o governo do presidente Alberto Fernández vinha resistindo aos pedidos de emissão de notas de valores mais altos. Para a Casa Rosada, a decisão implica admitir que a inflação está nas nuvens, o que poderia provocar um impacto negativo nas urnas.

