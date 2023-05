Rio Grande do Sul Representantes do governo gaúcho conhecem de perto projetos de energia sustentável na Europa

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Secretária Marjorie Kauffmann (D) cumpre agendas na Espanha e Holanda. (Foto: Isa Osterkamp/Sema)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A produção do chamado “hidrogênio-verde” (H2V) é tema, na Europa, de uma série de reuniões e eventos com a participação de representantes do governo gaúcho. Nesta segunda-feira (8), a titular da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann, visitou uma unidade do grupo Iberdrola em Puertollano, na Espanha.

Conforme a empresa, trata-se da maior usina do mundo no que se refere a H2V para uso industrial. A unidade será capaz de gerar hidrogênio 100% renovável por meio de um dos mais imponentes sistemas de eletrólise já realizados. O projeto prevê emissão zero de dióxido de carbono, graças ao uso de uma usina solar fotovoltaica de 100 megawatts.

O hidrogênio-verde produzido atualmente na unidade abastece uma fábrica de fertilizantes. Também poderá ser empregado em outras soluções ambientais, como na redução das emissões em setores como indústria e transporte.

A Iberdrola é controladora da empresa Neoenergia, que no final do ano passado assinou um memorando de entendimento com o Rio Grande do Sul para desenvolvimento de projetos em energia eólica e “hidrogênio-verde”. Conforme Marjorie, a visita foi fruto de um contato iniciado durante missão oficial à Holanda:

“Desde que iniciamos os estudos relacionados ao hidrogênio-verde, sempre quisemos conhecer uma planta de produção desse tipo de energia sustentável”. Ela acrescenta: “Temos muito a oferecer para esse nicho de mercado. Pudemos apresentar nossas potencialidades em energia, recursos hídricos e logística, o que certamente resultará em investimentos a curto e médio prazos”.

Durante a visita, também foi discutida uma outra planta da Iberdrola, paralisada para manutenção e cujo objetivo é produzir hidrogênio-verde para abastecer ônibus do transporte público metropolitano. O projeto vai ao encontro do que vislumbramos no programa ‘Avançar na Sustentabilidade’, no que se refere à mobilidade urbana ”, acrescentou a secretária.

Próximos compromissos

Na terça-feira (9), Marjorie viaja para Roterdã, na Holanda, onde se reunirá com executivos da mesma empresa. O encontro será realizado durante a feira WHS (World Hydrogen Summit) de 2023, que prossegue até quinta-feira (11).

Além da Sema, estarão presentes representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e da empresa Portos RS. O evento apresenta novidades do mercado global de energia-verde, incluindo representantes de governos, indústrias e instituições científicas.

Eles debaterão questões relacionadas ao desenvolvimento econômico combinado ao processo de transição energética e descarbonização. A programação inclui, na quarta-feira (10), a assinatura de uma carta de intenções entre a Portos RS e o porto de Roterdã, com foco no desenvolvimento econômico, energias renováveis, sustentabilidade e transição energética.

A parceria busca apoiar empresas holandesas no aumento de suas exportações, investir no mercado marítimo brasileiro e incentivar empresas nacionais a expandirem negócios no país europeu. A troca de conhecimento e experiências sobre desenvolvimento portuário e energia renovável também será estimulada.

Os signatários deverão celebrar acordos para minimizar os riscos e criar impactos positivos em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O texto de divulgação do governo gaúcho ressalta:

“A participação no WHS 2023 corrobora a importância que o Estado dedica às pautas do desenvolvimento sustentável, por meio de ações que apontam na direção da transição energética e da descarbonização”.

Marjorie finaliza: “O governo começou a pensar em hidrogênio-verde há quatro anos e, desde então, trouxemos essa pauta cada vez mais para dentro da Secretaria. O Estado tem energias renováveis, o porto de Rio Grande e outros locais que também apresentam aptidão para produzir H2V”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/representantes-do-governo-gaucho-conhecem-de-perto-projetos-de-energia-sustentavel-na-europa/

Representantes do governo gaúcho conhecem de perto projetos de energia sustentável na Europa

2023-05-08