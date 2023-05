Porto Alegre Na Zona Sul de Porto Alegre, o terminal de ônibus do bairro Restinga volta a funcionar, agora revitalizado

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Cerca de 8 mil passageiros utilizam a unidade a cada dia. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Localizado no bairro Restinga, Zona Sul de Porto Alegre, o terminal de ônibus Nilo Wulff foi reinaugurado nesta segunda-feira (8), após obras de revitalização completa. Pela unidade passam diariamente cerca de 8 mil passageiros de 14 linhas do transporte coletivo, responsáveis por um total de 566 viagens a cada 24 horas.

Os trabalhos começaram em fevereiro, contemplando revisão da rede de água potável e esgoto, limpeza da caixa d’água, pintura e recuperação da estrutura metálica, limpeza de telhado e execução de piso podotátil (para deficientes visuais). Também foram providenciados reparos em janelas e a manutenção das luminárias.

“O conforto e segurança do usuário do transporte coletivo é uma prioridade que temos dentro do Mais Transporte, por isso estamos investindo na qualificação dos locais de embarque e desembarque de passageiros”, ressaltou durante cerimônia no local o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Também presente, o prefeito Sebastião Melo acrescentou: “Concluímos com muita satisfação a reforma deste espaço em uma região tão importante de nossa cidade. Agora contamos com o apoio dos comerciantes que ocupam o espaço e da população que circula diariamente, para que também nos ajudem com a manutenção e cuidados”.

Outras obras prosseguem

Esse é o quarto de um total de oito terminais com melhorias previstas para 2023. Já passaram por reformas as unidades da Antônio de Carvalho, Azenha, Princesa Isabel e Jayme Caetano Braun (Carlos Gomes com Nilo Peçanha).

No dia 26 de abril, os trabalhos começaram no terminal Parobé (Centro Histórico). Também foi iniciado um levantamento da parte elétrica (para fins de reforma) no viaduto Mendes Ribeiro, localizado no encontro das avenidas Carlos Gomes e Protásio Alves.

No terminal Parobé será feita a reforma completa do banheiro e qualificação de áreas internas onde ficam os operadores, bem como limpeza e manutenção da cobertura, calhas e sistema de esgotamento de água pluvial.

A lista prossegue com manutenção de piso externo, instalação de piso podotátil, limpeza geral e modernização da comunicação visual (mediante qualificação dos dispositivos com informações sobre linhas que atendem o local.

Já no Viaduto Mendes Ribeiro, será restaurada a infraestrutura da rede elétrica. Isso inclui itens como iluminação, elevadores, túneis e plataformas intermediárias.

(Marcello Campos)

