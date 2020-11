Política “Mais uma que Jair Bolsonaro ganha”, diz presidente ao comentar suspensão de testes da vacina CoronaVac

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

“Morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Doria queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la", disse Bolsonaro Foto: Alan Santos/PR “Morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Doria queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la", disse Bolsonaro. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (10) em uma rede social, ao comentar a suspensão dos testes da vacina CoronaVac, que se trata de “mais uma que Jair Bolsonaro ganha”.

No mesmo post ele citou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), já que a vacina é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Bolsonaro e Doria divergem desde o início do ano sobre as medidas contra a pandemia e se tornaram adversários políticos declarados.

A suspensão dos teste foi ordenada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) na segunda-feira (09). A Anvisa apresentou como justificativa a ocorrência de um “evento adverso grave” nos testes, mas não especificou quais.

“Morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Doria queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha”, escreveu Bolsonaro. O presidente respondeu o comentário de um usuário que perguntou se o Brasil compraria a vacina CoronaVac se a Anvisa atestasse a segurança do produto.

