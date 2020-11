Polícia Pelo menos 50 quilos de maconha são apreendidos pela Polícia Civil em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Agentes prenderam ainda três criminosos, sendo um de alta periculosidade. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil anunciou na manhã desta terça-feira (10) a apreensão de cerca de 50 quilos de maconha durante uma série de ações nas investigações sobre homicídios ocorridos na Zona Norte de Porto Alegre.

Na ação, encerrada na noite desta segunda-feira (09) no bairro Rubem Berta, a equipe da 5ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa prendeu também três criminosos, sendo um considerado de alta periculosidade.

O carregamento de droga estava em um veículo que teria sido usado para o cometimento de homicídios. O carro era conduzido por um foragido apontado como perigoso e que estava acompanhado de um cúmplice. O terceiro criminoso foi detido em outro local.

O diretor da Divisão de Inteligência Policial e Análise Criminal do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil, delegado Eibert Moreira Neto, ressaltou a dedicação e a atenção na verificação das informações e denúncias que aportam nas DPHPPs da Capital e a integração e troca de informações com as especializadas da Região Metropolitana.

