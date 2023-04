Geral Malas trocadas: Brasileiras que ficaram 38 dias presas na Alemanha chegam ao Brasil

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2023

Na foto, a advogada Luna Provázio, que acompanhou Jeanne Paolini e Kátyna Baína no voo de volta para o Brasil. (Foto: Reprodução)

As brasileiras Kátyna Baía e Jeanne Paolini, presas injustamente na Alemanha após terem as malas trocadas no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, já estão no Brasil. Elas desembarcam na manhã desta sexta-feira (14), em Guarulhos e seguiram com Lorena Baía, irmã de Kátyna, Valéria Paolini, mãe de Jeanne, e a advogada Luna Provázio para Goiânia, onde moram.

Segundo Lorena, o casal que ficou 38 dias preso em Frankfurt depois de ter as etiquetas de identidade das malas trocadas por bagagens com drogas, ainda se recupera do baque. “Estão muito abaladas, tentando processar as informações, que estão chegando aos poucos”, relata Lorena.

Questionada sobre como foi o voo, Lorena desabafou. “O voo foi tranquilo! Choramos por diversas vezes, mas foi um choro de alegria, alívio e gratidão!”, falou.

A advogada Luna Provázio afirmou: Tivemos o suporte da PF para ter toda a segurança que as meninas precisam nesse momento. As meninas já estão na casa delas, já conseguiram matar a saudade dos familiares mais próximos e dos cachorros. A ficha está caindo aos poucos. São muitas emoções e elas estão ainda se recuperando de todo o trauma.

As goianas foram libertadas no último dia 11, depois que o Ministério Público alemão, de posse do inquérito da Polícia Federal (PF) e de vídeos que comprovavam que as etiquetas das malas foram trocadas no aeroporto, autorizou a soltura do casal. Operação da PF no aeroporto de Guarulhos prendeu sete suspeitos de participar do esquema.

Segundo Lorena, elas pretendem entrar com ação de reparação de dano, mas ela ainda não sabe informar se contra a empresa aérea ou contra o terminal de Guarulhos. “A prioridade era soltar as meninas. Os advogados, agora, estão avaliando toda a situação para ingressar com a ação indenizatória.”

A polícia alemã apreendeu no início de março duas malas com 20kg de cocaína cada, etiquetadas com os nomes da veterinária Jeanne, de 40 anos, e da personal trainer Kátyna, de 44, e elas foram presas.

A base para a liberação foram as imagens que mostram as bagagens sendo trocadas durante uma escala no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Segundo a Polícia Federal, um dia antes do embarque das duas brasileiras, outra goiana teve a etiqueta da mala trocada por bagagem com drogas ao viajar para Paris, na França, mas não foi presa.

Vídeos obtidos pelo Fantástico, da TV Globo, mostram como dois funcionários do aeroporto identificam as duas malas de Kátyna e Jeanne, uma rosa e uma preta, separam e, discretamente, retiram a etiqueta delas em uma área de segurança e de acesso restrito que é monitorada por várias câmeras.

Em outro vídeo, duas mulheres chegam ao aeroporto com duas malas de cores diferentes por volta das 20h30. Seriam as malas que continham os 40 quilos de cocaína, segundo a polícia. As duas vão a um guichê de companhia aérea após um sinal da única funcionária no local, deixam as malas e saem em seguida do aeroporto, sem embarcar para qualquer destino. As duas malas são levadas para o mesmo veículo onde estão as malas de Kátyna e Jeanne e a troca é feita.

A Operação Iraúna da PF já prendeu sete pessoas por envolvimento no caso. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo e do portal de notícias G1.

