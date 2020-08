“Sou vaidoso na medida certa. Mas eu tenho uma leve calvície que me acompanha desde os 20 anos", disse o ator. (Foto: Divulgação)

O ator Malvino Salvador, de 44 anos, fará um transplante capilar no fim desde ano após começar as e incomodar com uma “leve calvície”.

“Sou vaidoso na medida certa. Mas eu tenho uma leve calvície que me acompanha desde os 20 anos e percebi que ela cresceu um pouquinho. Hoje, meu cabelo é a parte do meu corpo que eu mais dou atenção”, disse Malvino.

O ator contou que, ao pesquisar sobre saúde do cabelo, ficou tão interessado no assunto que abrirá uma clínica estética masculina especializada em transplantes capilares.