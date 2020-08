Apresentadora, que é casada com Cauã Reymond, teve post deletado do Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mariana Goldfarb se manifestou em seu Instagram após receber críticas por fazer um post sobre masturbação feminina. A apresentadora, que é casada com Cauã Reymond, teve o post apagado pela rede social.

“Sobre o post que foi apagado, falando de masturbação feminina, é muito estranho. A gente vive em uma sociedade tão hipócrita que é complicado falar sobre certos assuntos. Recebi um monte de crítica dizendo que eu não podia falar desse assunto porque crianças e adolescentes me seguiam. Que bom que adolescentes estão por aqui. Educação sexual não é ensinar como fazer sexo, mas ensinar como se proteger, que estupro é crime e ensinar como entender o próprio corpo. Tem um monte de gente que nunca viu partes do corpo, que tem nojo, acha feio… A educação sexual tem que vir desde cedo para evitar estupros, agressões… Isso que quis trazer com o meu post. Fico impressionada com a ignorância que que rola em torno deste assunto”, disse ela.

Mari ainda explicou a importância dos pais conversarem sobre sexualidade com os filhos. “Minha família é super aberta. Sempre tive conversa muito boa com os meus pais, mas a gente não tocava neste assunto. Lá em casa, na minha família, era um tabu. A gente vai descobrindo um monte de coisa sozinha e passa por um monte de trauma que pode ser evitado.”

Anteriormente, Mariana já havia demonstrado sua revolta por ter tido o post deletado. “Meu post anterior sobre autoconhecimento e apropriação do corpo da mulher pela própria mulher, onde a masturbação está incluída, logicamente falando foi apagado pelo Instagram que alegou que o conteúdo era impróprio. Acharia prudente que o mesmo desse uma visitada na maioria dos perfis de objetificação da mulher e afins e apagar todos porque isso sim é conteúdo impróprio. Sigo sem entender e seguirei compartilhando conteúdos que acredito e acrescentem. Quero deixar a todos que não se sentem a vontade com determinados assuntos o meu muito obrigada e até logo, e para aquele que queiram trocar e ampliar o olhar sejam muito bem vindos e obrigada por compartilhar.”