Esporte Manchester United avalia dispensar Cristiano Ronaldo

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo não participou da turnê por Austrália e Tailândia e força sua saída. Foto: Manchester United/Divulgação Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo não participou da turnê por Austrália e Tailândia e força sua saída. (Manchester United/Divulgação) Foto: Manchester United/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Manchester United estuda a possibilidade de dispensar Cristiano Ronaldo durante a atual janela de transferências, que fecha no dia 1º de setembro. O craque português, que ainda tem um ano de contrato, seria uma presença negativa no elenco.

As derrotas na Premier League para Brighton, em casa, e Brentford (goleada fora de casa), só aumentaram essa negatividade contra o craque.

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo não participou da turnê por Austrália e Tailândia e forçou sua saída, buscando um clube que dispute a Liga dos Campeões. No entanto, negociações com Chelsea, Atlético de Madrid e outras equipes não foram à frente. De acordo com diário espanhol “AS”, o Borussia Dortmund surgiu como uma possibilidade nas últimas horas.

A postura pública do técnico Erik ten Hag tem sido de que Cristiano Ronaldo não está à venda e faz parte de seus planos.

Ex-zagueiro opina

Em entrevista à emissora Sky Sports, Gary Neville, ex-zagueiro do Manchester United, opinou sobre a situação. “Há uma grande decisão a ser tomada em relação a Ronaldo. Ele obviamente não está feliz, o problema é que, se o United o perder, não restará alguém que faça gols. Eu realmente acho que se ele sair e eles não trouxerem um substituto, o United pode terminar na metade inferior da tabela”, salientou.

Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, Ronaldo foi o artilheiro do Manchester United na última temporada – e terceiro na Premier League –, mas o clube terminou em sexto e perdeu a qualificação para a Champions.

Ofensas

Uma pequisa realizada pelo Ofcom, órgão regulador da mídia britânica, aponta que 68% dos jogadores da Premier League – o Campeonato Inglês – foram vítimas de algum tipo de assédio na rede social Twitter durante a última temporada. Dos 618 jogadores analisados, 418 receberam ao menos um tuíte ofensivo – 8% dos casos envolveram conduta discriminatória com base em características como raça ou sexo.

O órgão britânico constatou que quase 60 mil dos mais de 2,3 milhões de tuítes enviados aos atletas da Primeira Divisão inglesa durante os primeiros cinco meses da temporada foram insultuosos.

“Esses resultados jogam luz no lado sombrio do futebol”, disse Kevin Bakhurst, diretor do grupo Ofcom para transmissão e conteúdo online. “Os abusos na internet não têm lugar no esporte ou na sociedade

Cerca de metade das mensagens ofensivas foram direcionadas a apenas 12 jogadores (oito deles do Manchester United), que receberam uma média de 15 tuítes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte