Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Momento que reúne produtores, autoridades e imprensa ocorrerá na segunda-feira, 29 de agosto, na Casa do Irga no Parque Assis Brasil Foto: Foto: José Fernando Ogura/ANPr Momento que reúne produtores, autoridades e imprensa ocorrerá na segunda-feira, 29 de agosto, na Casa do Irga no Parque Assis Brasil. (Foto: José Fernando Ogura/ANPr) Foto: Foto: José Fernando Ogura/ANPr

O lançamento da 33ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas volta a ocorrer durante a Expointer depois de dois anos devido à pandemia. O evento ocorrerá em 29 de agosto, às 11h30min na Casa do Irga, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio (RS). Tradicionalmente, o lançamento reúne produtores, autoridades e imprensa no espaço da autarquia durante o Dia do Arroz.

Segundo o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho, a importância de lançar o evento na maior feira agropecuária do Rio Grande do Sul se deve ao grande número de produtores que circulam em Esteio. “É uma grande oportunidade de aproveitar a presença deste seleto grupo para lançar um grande evento que é a Abertura da Colheita sendo considerada a maior abertura de colheita das Américas”, destaca.

600 mil pessoas

Voltando a ser realizada de forma 100% presencial após três anos, a Expointer tem uma expectativa de 600 mil visitantes em 2022. “Esperamos mais de 600 mil pessoas e movimentar cerca de R$ 4 bilhões em negócios. Queremos que a feira represente a alma gaúcha, com toda a sua diversidade e pluralidade de culturas. É essa imagem que pretendemos passar, de um estado onde a harmonia e o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva são exemplos para o mundo”, disse o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Antonio Velho Lopes.

Lançamento em 2023

A Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas está marcada para 14 a 16 de fevereiro de 2023 na sede da Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS). Com o tema “Arrozeiros como produtores multissafras”, novamente será realizado em formato híbrido, presencial e on-line.

A programação conta com palestras, debates, feira, vitrines tecnológicas, homenagens e o Ato da Abertura Oficial da Colheita do Arroz. O evento é organizado pela Federarroz com correalização da Embrapa e apoio do Instituto Rio-grandense do Arroz (Irga).

