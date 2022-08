Política Facebook atualiza diretrizes e removerá anúncios que questionem a legitimidade do sistema eleitoral

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Medida vale apenas para quem questionar a legitimidade do atual ciclo eleitoral e não vale para períodos anteriores, (Foto: Reprodução) Foto: Foto: Reprodução Medida vale apenas para quem questionar a legitimidade do atual ciclo eleitoral e não vale para períodos anteriores, (Foto: Reprodução) Foto: Foto: Reprodução

O Meta, empresa que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp, atualizou as diretrizes de moderação de conteúdo nesta terça-feira (16) e passará a proibir anúncios que questionem a legitimidade do processo eleitoral brasileiro. Políticos e empresas são permitidos a realizar publicidades pagas para o ampliar alcance de suas postagens tanto no Facebook como no Instagram. Pelo calendário da Justiça Eleitoral, é permitida a propaganda eleitoral a partir desta terça-feira (16).

“A remoção de conteúdos que violam nossas políticas voltadas para supressão de votos — ou seja, para conteúdos que desestimulam o voto ou interferem na votação — está entre nossas respostas a potenciais interferências ao processo eleitoral. Além disso, não permitimos incitação à violência e proibimos discurso de ódio”, afirmou a Meta.

A medida vale apenas para quem questionar a legitimidade do atual ciclo eleitoral e não vale para períodos anteriores, diferentemente do que faz o YouTube. Recentemente, a empresa também atualizou as diretrizes de moderação de conteúdo e passará a remover publicações que deslegitimem o pleito de 2014 e 2018.

O Meta também anunciou que ativará o Centro de Operações para Eleições perto do mês de outubro, quando começa o primeiro turno.

Live com embaixadores

Essa alteração nas diretrizes levou à remoção da live do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores. Naquela oportunidade, ele atacou as urnas eletrônicas e duvidou dos resultados das eleições de 2018 e 2014, contrariando a certificação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A empresa disponibiliza que qualquer usuário possa olhar os anúncios políticos na Biblioteca de Anúncios. Lá é possível verificar os conteúdos, quem financiou, quanto foi pago e quais foram os públicos alcançados.

