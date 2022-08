Tecnologia Android 13 é lançado oficialmente; confira as principais novidades

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Android 13 ganhou poucas alterações no Material You. Foto: Google/Divulgação Android 13 ganhou poucas alterações no Material You. (Foto? Google/Divulgação) Foto: Google/Divulgação

A versão final do Android 13 foi disponibilizada para todo mundo na última segunda-feira (15). O software estava em fase beta (testes) desde maio, quando foi apresentado no evento para desenvolvedores da empresa (Google I/O 2022). Ele traz aprimoramentos em privacidade, em conectividade e atualizações sutis na parte visual. A linha de celulares Pixel, do próprio Google, recebe a atualização primeiro.

Entre as novidades estão: ícones de aplicativos podem combinar com o tema e papel de parede do celular; é possível definir uma língua diferente para cada app instalado; com o modo Hora de Dormir, é possível ajustar a luminosidade da tela para ser reduzida automaticamente em ambientes escuros. Além disso, agora, o tocador de música pode reconhecer a faixa em reprodução e exibir a arte do disco no app do Google Chrome.

Em privacidade

Agora dá para compartilhar fotos e vídeos específicos com seus aplicativos, eliminando a necessidade de selecionar a pasta inteira; novos apps instalados terão que pedir permissão para enviar notificações; ao copiar informações sensíveis, como número de telefone, e-mail, endereço e login, o Android limpará automaticamente esses dados após um período.

Em conectividade

O recurso Spatial Audio do Android 13 permite que o som do headphone acompanhe a movimentação da cabeça, criando uma experiência imersiva – o fone deve ser compatível; é possível usar Chromebooks para responder mensagens que chegam no seu celular. Os mensageiros suportados são WhatsApp, WeChat e Signal. O Android 13 também trabalha com áudio Bluetooth Low Energy (LE), que promete baixa latência na transmissão de dados.

É viável visualizar e arrastar facilmente apps para o modo tela dividida, para aprimorar a multitarefa. Até o fim do ano, o Android 13 permitirá copiar links, imagens, vídeos e textos de um celular e colar no tablet, como nos sistemas da Apple, hoje.

Quais celulares terão suporte

Ainda não há uma lista oficial de celulares que comportem o Android 13, mas rumores que circulam nos principais canais de tecnologia dão uma prévia do que pode vir por aí. A lista tende a ser bem maior que esta.

Confira: Pixel 6 Pro; Pixel 6; Pixel 5a 5G; Pixel 5; Pixel 4a (5G); Pixel 4a; Pixel 4 XL; Pixel 4; ASUS ZenFone 8; Ala LG; LG Velvet; LG Velvet LTE; Motorola Edge 30; Motorola Edge 30Pro; Motorola Edge Plus (2022); Motorola Edge (2021); Fusão Motorola Edge 20; Motorola Edge S; Motorola Edge X30; Motorola Edge S30; Motorola Edge 20Pro; Motorola Edge 20; Motorola Edge 20 Lite; Motorola Moto G (2022); Caneta Motorola Moto G (2022); Motorola Moto G Stylus 5G (2022); Motorola Moto G Stylus 5G; Motorola Moto Tab G70; Motorola Moto G50 5G; Motorola Tab G20; Motorola Moto G60; Motorola Moto G50; Motorola Moto G52; Motorola Moto G71 5G; Motorola Moto G51 5G; Motorola Moto G41; Motorola Moto G31; Motorola Moto G22; Motorola Moto G60S; Motorola Moto G40 Fusion; Motorola One 5G UW Ace; Motorola Moto G200 5G; Motorola Moto G100; OnePlus 10 Pro; OPPO Find X5 Pro; Realme GT2 Pro; e Galaxy S22 Ultra.

