Brasil Passageiro quebra poltronas durante voo da Gol e é contido por tripulantes

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o homem chutando violentamente os assentos. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um passageiro quebrou poltronas de um avião da Gol que partiu de São Paulo (SP) com destino a Recife (PE) na noite do último domingo (14). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o homem chutando violentamente os assentos e outros passageiros assustados com o episódio.

Nas imagens, é possível ver também um tripulante retirando os materiais quebrados de perto para que ninguém se machucasse. A Polícia Federal (PF) foi acionada para acompanhar o desembarque do passageiro.

Segundo a Gol, o incidente ocorreu a bordo do voo 1556 CGH – REC e o passageiro precisou ser contido pela tripulação. “Todas as ações e procedimentos adotados pela Companhia foram tomados com foco na segurança dos comissários e clientes”, informou a Gol, em nota, nesta terça-feira (16).

De acordo com a PF, o homem foi preso e liberado após audiência de custódia e deverá responder ao processo em liberdade. A corporação informou que ele é um vendedor ambulante, tem 34 anos e é natural de Coronel Fabriciano (MG). O nome do passageiro não foi revelado.

A PF explicou que, meia hora antes de iniciar a descida, prevista para 19h30min, no Aeroporto de Recife o ambulante começou a ficar desorientado e demonstrando sintomas de náuseas. A tripulação pediu ajuda a um passageiro que é médico para aplicar glicose na veia do homem. Foi nesse momento que ele começou a agredir fisicamente e verbalmente a tripulação e os passageiros, quebrando a poltrona e a mesa de apoio.

“Foi encontrada na bagagem de mão do passageiro uma garrafa plástica contendo o resto de uma substância transparente semelhante a cachaça”, disse a Polícia.

Ainda segundo a corporação, o piloto do avião fez contato através de rádio com a companhia aérea solicitando apoio após o pouso à Polícia Federal para o desembarque compulsório do passageiro e procedimentos legais. A PF disse, também, que a contenção do passageiro demorou mais de 15 minutos e que ele colocou o voo em perigo e expôs todos a um desastre aéreo.

“O ambulante foi levado até a sede da Polícia Federal e estava bastante alterado, cuspindo nas pessoas, chutando mesas”, informou a Polícia. O homem foi autuado por dano qualificado, por expor a perigo aeronave e por impedir ou dificultar navegação aérea. As penas variam de 2 a 5 anos de reclusão.

