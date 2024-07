Cláudio Humberto Mandato para ministro do STF fica para outubro

Por Cláudio Humberto | 27 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Parlamentares ouviram do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), promessa de dar andamento à proposta que fixa mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ainda neste ano. À coluna, a relatora do projeto, Tereza Cristina (PP-MS), disse que a ideia é que a discussão comece logo após as eleições, em outubro. “Essa foi a previsão dada”, confirma a senadora ao dizer que falou sobre o assunto com Pacheco pouco antes do início do recesso parlamentar.

O que muda

A proposta fixa mandato de oito anos para os ministros. Há também uma emenda para vedar candidatura por quatro anos após o fim do mandato.

Presidência em jogo

Márcio Bittar (União-AC) avalia que a pauta serve para Pacheco angariar votos da oposição para eleger Davi Alcolumbre (União-AP) sucessor.

Ver para crer

Favorável ao projeto, Eduardo Girão (Novo-CE) não leva muita fé no avanço do texto: “Eu não vejo esse interesse do Pacheco em fazer isso”.

Geral quer

Marcos Rogério (PL-RO) diz que este não é um pleito só da oposição e garante que o próprio Pacheco também defende a proposta.

Governo torra R$140 milhões com viagens em julho

Enquanto a equipe econômica corre com o corte de gastos para sonhar atingir a faixa inferior da meta fiscal – que é um rombo nas contas públicas de ‘apenas’ R$29 bilhões -, o governo Lula já conseguiu torrar mais de R$140 milhões, somente no mês de julho, com passagens aéreas e (especialmente) diárias pagas a servidores em “viagens a serviço”. No total do ano, a conta para o brasileiro pagador de impostos já é de R$837 milhões, segundo informações do Portal da Transparência.

Sem folga

Nos últimos 10 dias, plano mês de férias escolares, recesso parlamentar e no judiciário, o governo federal gastou R$44 milhões com viagens.

Falta muito mais

Há dez dias o total de despesas para o mês de julho era de R$96 milhões e o total não inclui viagens de Lula, Janja, ministros etc.

Nunca antes na História

Em 2023, o governo Lula bateu o recorde absoluto em gastos com viagens: R$2,3 bilhões, mais de R$1,4 bilhão só com diárias.

Vermelhos discretos

Não chamou atenção reunião, na sexta (26), de Lula com a ex-presidente impichada Dilma, o vice Alckmin, o ministro Alexandre Padilha (Rel. Institucionais) e deputados do PT como Luziane Lins (CE), Lindbergh Farias (RJ), Padre João (MG) e outros petistas rubejados no Planalto.

Bonne vie

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, se mandou para curtir as Olimpíadas. A pestista se afastou do cargo e estava nesta sexta (26), em Paris (França), assistindo ao vivo a abertura do evento.

Muito ou pouco?

Todos os 513 deputados federais gastaram R$2,64 milhões com viagens oficiais em 2024, diz a Transparência. A grande maioria das viagens são internacionais e rendem diárias de até US$428 a cada parlamentar.

Público fiel

Nem mesmo o tempo fechado impediu a multidão de acompanhar discurso de Jair Bolsonaro em Venâncio Aires (RS). Ainda cedo, 8h30, uma grande quantidade de gente se juntou para ouvir o ex-presidente.

Fraude em preparo

Já se multiplicam no X, antigo Twitter, vídeos de deputados e testemunhas denunciando que a oposição não consegue entrar nas instalações das mesas eleitorais nos centros de votação da Venezuela.

Prazo para largada

A partir de sábado (27) partidos têm 10 dias para convenções, definir coligações e candidaturas para prefeito, vice e vereador. Até o 15 de agosto, todos devem estar registrados na Justiça Eleitoral.

Reações rápidas

No Reino Unido, rendeu comentários imediatos nas redes o aceno da abertura das Olimpíadas à “comunidade poliamorosa”, esquecidos logo após o protesto pró-Hamas ser cortado na transmissão da BBC.

Extremos

O Paraná Pesquisas captou alta aprovação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), em Vinhedo, 70,6%. Já o presidente Lula segue no caminho oposto, é desaprovado por 64,5%.

Pensando bem…

…daqui a pouco vai ter pódio para a primeira-dama.

PODER SEM PUDOR

Mulher, o fraco do João

Na campanha de 1982, João Cordeiro de Sobral disputou a prefeitura de Salto do Céu (MT). Boa praça, querido na cidade, ele tinha um sério problema: era mulherengo. Certo dia, durante um comício, dirigiu-se assim aos candidatos ao governo, Júlio Campos, e ao Senado, Roberto Campos: “Como não podem dizer que sou vagabundo ou ladrão, resolveram explorar a minha fraqueza pelo sexo feminino. Tudo o que dizem é verdade, só esqueceram de dizer que eu sou bom pai e bom marido. Não é, Adalgisa?…”. Sua mulher, ao lado, balançou a cabeça, em sinal de concordância: “…e nesta praça as senhoras sabem que foram muito felizes todas as mulheres que desfilaram na passarela do meu coração!…” arrematou. Júlio e Roberto Campos, incrédulos, anteviram uma derrota. Mas, nas urnas, Sobral deu um banho nos adversários.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/mandato-para-ministro-do-stf-fica-para-outubro/

Mandato para ministro do STF fica para outubro

2024-07-27