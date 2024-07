Colunistas Jair Bolsonaro defende repasse direto de recursos para socorrer o Rio Grande do Sul

Por Flavio Pereira | 27 de julho de 2024

Jair Bolsonaro foi entrevistado ontem no programa Pampa Debates. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse ontem que encaminharia o auxílio da União para socorrer o Rio Grande do Sul, ouvindo primeiramente os ministros, e depois liberando diretamente ao caixa do Estado 5% do valor que foi destinado na pandemia da covid-19 para governadores e prefeitos. Bolsonaro falou ao programa Pampa Debates na TV Pampa, onde foi entrevistado pelo jornalista Paulo Sérgio Pinto. O ex-presidente lembrou que “na pandemia atendemos a todos os governadores, liberando verbas independente da posição ideológica de cada um”. As políticas de transferência direta a Estados e municípios realizadas por Bolsonaro alcançaram durante a pandemia R$ 111,4 bilhões.

Governo Bolsonaro pagou despesas de 509 bilhões em ações e investimentos na pandemia

O governo federal pagou despesas no total de R$ 509,1 bilhões em ações e investimentos relacionados ao combate à pandemia de coronavírus. Os dados são do Siga Brasil, o portal da transparência relacionado à execução orçamentária,

Novo alvo de Bolsonaro seria buscar maioria no Senado?

O ex-presidente Jair Bolsonaro poderá adotar uma estratégia inesperada em 2026, caso seja considerado elegível até lá, projeta o deputado Gustavo Victorino (Republicanos). Além de estimular a candidatura de Michelle Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal, o ex-presidente poderia concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro, estimulando e trabalhando por outras candidaturas ao Senado em todo o País. O Senado tem a prerrogativa de sabatinar e aprovar nomes de ministros do STF e do STJ, e também o poder de afastá-los mediante processo de impeachment. A conquista de ampla maioria no Senado em 2026, quando serão eleitas duas cadeiras pelos Estados e Distrito Federal, daria aos conservadores um formidável poder de fogo, avalia Victorino que afirma não ter conversado com Jair Bolsonaro sobre esse tema.

Governador diz que cansou de esperar

O governador Eduardo Leite turbinou esta semana o chamado Pronampe Gaúcho. O programa, que já está liberando recursos conta com R$ 100 milhões do subsídio do Estado, para alavancar R$ 250 milhões em financiamentos a empreendimentos, para impulsionar a reconstrução de um Rio Grande ainda mais forte. O governador deixou escapar uma impaciência com a lentidão do Governo Federal em entregar o prometido: “Nós cansamos de esperar e colocamos o Pronampe Gaúcho em operação”.

Com a presença de Jair Bolsonaro, PL lançou candidata a vice de Melo

Com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL realizou ontem na Casa do Gaúcho em Porto Alegre, a sua convenção municipal. Lançou o nome da tenente-coronel e médica-veterinária Betina Worm para compor como vice a chapa de Sebastião Melo (MDB), pré-candidato à reeleição.

MDB realiza sua convenção neste sábado

O lançamento de Melo à reeleição será feito neste sábado em convenção conjunta que reúne MDB, PP, PSD e PRD. O evento será no teatro da Associação Médica do RS (Amrigs), das 12h às 16h.

PT também faz convenção neste sábado

Ontem, o PSOL oficializou, em convenção, apoio ao PT e indicou Thamyres Figueiredo como candidata a vice de Maria do Rosário. Hoje, o PT oficializa o nome da deputada federal Maria do Rosário para concorrer ao Paço Municipal, às 10h, no ginásio da Associação Cristã de Moços (ACM). Ainda no sábado, o PSTU define Fabiana Sanguiné como candidata à prefeitura, no Auditório do Centro dos Professores do Estado do RS (Cpers), às 15h. No mesmo dia, o PCO deve lançar Cesar Pontes ao Executivo.

PSDB Ainda espera por Marchezan Júnior

Ficou para a próxima semana a definição do ex-prefeito Nelson Marchezan Júnior sobre a candidatura a prefeito pela Federação PSDB/Cidadania. O partido ainda tenta convencer Marchezan Júnior a ser candidato novamente. A convenção do PSDB, será no dia 4 de agosto junto com o Cidadania, que está dividido em relação ao apoio a Marchezan Júnior.

