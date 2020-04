Porto Alegre Manifestação de rodoviários impede a saída de ônibus da Nortran em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

Um grupo de rodoviários da Nortran realiza protesto e impede a saída dos veículos da garagem da empresa desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (06) em Porto Alegre.

Não há bloqueio no local, mas os integrantes do sindicato dos rodoviários conversam e convencem os motoristas e cobradores que chegam para trabalhar a aderirem à paralisação.

Desde as 4h30min, apenas um ônibus, que faz a linha Leopoldina, saiu da garagem. Até as 7h, cerca de 45 coletivos deveriam ter deixado a garagem. Não há previsão de normalizar a situação. Os sindicalistas querem conversar com a direção da empresa.

Os rodoviários reclamam que tiveram pagos apenas 80% do salário de março, redução no valor dos tickets e não pagamento das horas extras, entre outros pontos. Já houve dias audiências no Tribunal Regional do Trabalho, sem definição, e uma nova reunião está marcada para as 10h desta segunda-feira.

