Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

O prefeito Nelson Marchezan Júnior se reuniu por videoconferência com os integrantes do Pacto Alegre, na tarde deste domingo (05). Na pauta, as ações do poder público e da sociedade no enfrentamento ao coronavírus.

Marchezan sugeriu que o grupo reavalie e reorganize os projetos do Pacto Alegre, com foco na retomada da cidade após a pandemia. O desafio é encontrar alternativas para superar a crise econômica e social causada pelo confinamento.

“Precisamos pensar no todo, em reformas e estruturação, para ajudar os mais pobres e retomar as atividades econômicas. Temos um novo cenário e novos desafios”, disse Marchezan. Ele lembra que a receita municipal e os repasses do Estado irão despencar, enquanto as despesas sociais e de saúde vão aumentar.

