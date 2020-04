Mundo Estados Unidos se preparam para “semana de horror” com novos focos da pandemia

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

Nova York ainda é o epicentro da crise, mas New Jersey, Louisiana e Illinois têm crescimento de quase 30% no número de infectados e mortos Foto: Reprodução Nova York ainda é o epicentro da crise, mas New Jersey, Louisiana e Illinois têm crescimento de quase 30% no número de infectados e mortos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Duas das principais autoridades de saúde do governo Donald Trump disseram neste domingo (05) que os Estados Unidos vão viver um momento decisivo nesta semana, quando espera-se que o surto de coronavírus atinja seu pico em lugares como Nova York, e com o aumento de casos em New Jersey e New Orleans.

“A próxima semana será o nosso momento Pearl Harbor, será nosso momento 11 de Setembro, o momento mais difícil para muitos americanos em toda a sua vida”, disse Jerome Adams, diretor do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, cargo que equivale ao de ministro da Saúde.

A comparação com o ataque contra a base naval de Pearl Harbor, na 2ª Guerra, e com o atentado terrorista contra o World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, foi um alerta contundente de Adams a alguns Estados que não adotaram medidas restritivas.

“Creio que 90% dos americanos estão fazendo a sua parte, até mesmo nos Estados onde não há decretos em vigor. Mas, se esses governadores não podem nos dar 30 dias de quarentena, então nos deem uma semana ou o que puderem para não sobrecarregarmos os nossos sistemas de saúde na próxima semana”, declarou.

As advertências de Adams foram repetidas pelo médico Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, que instou os americanos a “ficarem em casa e assistirem ao noticiário”. “Vai ser uma semana muito ruim. Vai ser chocante para alguns, e é realmente perturbador de ver, mas é isso que vai acontecer antes que as coisas comecem a melhorar.”

O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo, em uma entrevista coletiva, que haverá “duas semanas difíceis pela frente”. “Nós estamos aprendendo muito sobre o Inimigo Invisível. Ele é duro e esperto, mas nós somos mais duros e mais espertos!”, afirmou Trump. O presidente americano também disse que, apesar de os Estados Unidos estarem próximos do pico da pandemia, “há luz no fim do túnel”.

Aumento de casos em outros estados

Os avisos das autoridades de saúde vieram em meio ao aumento do número de casos e de mortes em vários Estados americanos. Nova York continua sendo o epicentro da pandemia de coronavírus nos EUA. No domingo o Estado totalizou 4.159 mortes, e o número de casos atingiu 122.031. Na cidade de Nova York, o número era de 67.551 infectados.

