Geral Manifestantes fazem ato contra racismo e violência policial em Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Manifestantes protestam contra o racismo em Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo. Foto: Edi Sousa/Arquivo Pessoal Manifestantes protestam contra o racismo em Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo. (Foto: Edi Sousa/Arquivo Pessoal) Foto: Edi Sousa/Arquivo Pessoal

Manifestantes se reuniram na tarde deste sábado (4) no bairro de Cidades Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo para protestar contra o racismo, a violência policial, LGBTfobia, machismo e exploração capitalista.

O ato foi pacífico e organizado por coletivos da região. O grupo levou faixas e cartazes com nomes de jovens negros mortos e com frases como “vidas negras importam” e “no Brasil um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos”.

Os manifestantes se reuniram por volta das 13h na Avenida dos Metalúrgicos em Cidade Tiradentes, passaram pelo Hospital Cidade Tiradentes e foram até o Terminal Tiradentes. O ato foi encerrado por volta das 16h.

Violência Policial – O número de pessoas mortas por policiais militares de batalhões das cidades da Grande São Paulo aumentou 60% de janeiro a abril de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019, conforme base de dados da Corregedoria da Polícia Militar no Diário Oficial do Estado.

Já nos batalhões da capital paulista o aumento foi de 44%, número superior aos 31% de aumento da letalidade policial no estado como um todo. Nos últimos finais de semana, diversos casos de violência policial foram registrados em vídeos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Geral