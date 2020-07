Saúde Brasil passa de mil mortes pelo quinto dia seguido e supera 64 mil

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Ministério da Saúde atualiza o boletim sobre a pandemia do coronavírus. Foto: Vinicius Magalhães/ Agência Brasil Ministério da Saúde atualiza o boletim sobre a pandemia do coronavírus. (Foto: Vinicius Magalhães/ Agência Brasil) Foto: Vinicius Magalhães/ Agência Brasil

O Brasil teve 1.091 novas mortes em decorrência do coronavírus confirmadas neste sábado (4) pelo Ministério da Saúde e chegou a 64.265 óbitos no total. Com os números deste levantamento, o País tem o quinto dia seguido com pelo menos 1.000 mortes. Esta é apenas a segunda vez que isso acontece. Na primeira ocasião, o Brasil teve ao menos 1.000 mortos diariamente entre 16 e 20 de junho.

Segundo o governo federal, o Brasil registrou mais 37.923 casos confirmados do novo coronavírus, totalizando 1.577.004 infectados.

Ainda de acordo com a pasta, o País tem 876.359 casos recuperados e 636.380 em acompanhamento.

No dia anterior, a Saúde reportou 1.290 mortes ocorridas nas semanas anteriores e confirmadas na sexta-feira, maior número de registros desde o dia 23 de junho, quando contabilizou 1.374 óbitos reportados em 24 horas.

Também no sábado a OMS (Organização Mundial da Saúde) informou aumento recorde nos casos globais de coronavírus, com o total aumentando em 212.326 em 24 horas.

As maiores elevações foram nos Estados Unidos, no Brasil e na Índia, de acordo com um relatório diário. O recorde anterior da OMS para novos casos era de 189.077 em 28 de junho. As mortes permaneceram estáveis em cerca de 5 mil por dia.

