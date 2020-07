Porto Alegre Porto Alegre chegou ao 111º óbito por coronavírus

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Foram confirmados 152 novos casos de pacientes com o vírus nas últimas 24 horas. Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA Foram confirmados 152 novos casos de pacientes com o coronavírus nas últimas 24 horas. (Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA) Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre atualizou neste 4), os números do novo coronavírus em Porto Alegre. Conforme balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) até as 18h, o total de óbitos na Capital chegou a 111 desde que se iniciaram as ações de combate à pandemia.

De acordo com a SMS foram confirmados 152 novos casos de pacientes com o coronavírus nas últimas 24 horas. No acumulado, são 3.968 confirmados e 9.111 em investigação. Até as 18h de , dos 715 leitos de UTI, 587 (82,10%) estavam ocupados e 177 (30,1%) eram por pacientes com diagnóstico da doença.

Apelo

Em anúncio pelas redes sociais, o prefeito Nelson Marchezan Júnior apresentou à cidade o Desafio Porto Alegre, nova campanha do governo municipal para sensibilizar, conscientizar e engajar a população em torno do aumento do isolamento social para 55% como meta de controle do coronavírus. Foram também anunciadas pelo prefeito novas medidas de restrição à circulação de pessoas em ambientes públicos. O patamar de 55% de isolamento social foi estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) como o mínimo necessário para frear a velocidade de disseminação do vírus e reduzir a pressão da pandemia sobre o sistema de saúde. O relógio virtual com o índice medido no dia anterior, que será atualizado a cada 24 horas, está hospedado na nova plataforma de transparência dos dados sobre o novo coronavírus em Porto Alegre, criada pela prefeitura para tornar públicos e de fácil acesso os números sobre a evolução da pandemia Marchezan afirma que o apelo para “ficar em casa” nunca foi tão decisivo quanto agora. “Estamos no limiar entre a manutenção das atuais restrições e a avaliação de novas medidas, mais drásticas e totalmente indesejadas, mas que podem ser necessárias para salvar vidas caso sigamos totalmente pressionados pelos impactos da Covid-19 à nossa rede hospitalar”, antecipa. Em março, os índices de isolamento social alcançaram os níveis mais altos verificados na Capital, chegando a 71% em um domingo (22) e a 60% em uma quinta-feira (26). “O objetivo do desafio é ajudar a nos unirmos para compreender o problema e buscar a solução. Lutamos pela disponibilidade de leitos para quem estiver doente, mas, para que todos tenham esse direito, cada cidadão precisa ter a consciência do quanto o distanciamento é essencial neste momento”, disse Marchezan.

