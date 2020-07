Rio Grande do Sul Saúde do Rio Grande do Sul registra 715 mortes por coronavírus no Estado e mais de 31,6 mil casos confirmados

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Mapa de casos confirmados de coronavírus no RS. Foto: SES/Reprodução Mapa de casos confirmados de coronavírus no RS. (Foto: SES/Reprodução) Foto: SES/Reprodução

Com mais 25 vítimas do coronavírus, a SES (Secretaria Estadual de Saúde) divulgou neste sábado (4), o novo boletim da saúde no Rio Grande do Sul. O Estado registra o total de 715 mortes pelo vírus e 31.619 casos confirmados.

As novas notificações de óbitos vem de Arroio do Sal (mulher, 92 anos), Arroio dos Ratos (mulher, 74 anos), Barra do Ribeiro (homem, 77 anos), Cachoeirinha (homem, 52 anos), Cachoeirinha (mulher, 81 anos), Canoas (mulher, 51 anos), Canoas (homem, 58 anos), Canoas (homem, 98 anos), Esteio (mulher, 85 anos), Novo Hamburgo (homem, 69 anos), Palmeira das Missões (homem, 52 anos) e Pelotas (homem, 49 anos).

Em Porto Alegre, as mortes por coronavírus foram de um três homens e seis mulheres. Outras vítimas da doença vieram de Rio Grande (homem, 65 anos), São Gabriel (mulher, 65 anos), São Leopoldo (homem, 81 anos) e Viamão (homem, 81 anos).

Foram mais de 1,3 mil novos pacientes infectados pela doença, que está presente em 415 municípios gaúchos, totalizando 84% do estado.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 1.304 novos casos da #COVID19. Foram confirmados mais 25 óbitos de pessoas com o #coronavirus. Total de casos confirmados: 31.619

Óbitos: 715 O número estimado recuperados é de 25.702 (81% dos casos).https://t.co/ZxiPeaLhKP pic.twitter.com/Co3mx4xNgx — Secretaria da Saúde (@SES_RS) July 4, 2020

O índice de pacientes recuperados no Rio Grande do Sul é de 81%, representando 25.702 pessoas. São 5.202 em acompanhamento – 16% dos infectados.

Dos 2.199 leitos de Unidade de Terapia Intensiva oferecidos, 1.562 estão ocupados. A taxa de ocupação é de 71%.

Testagem diária

O governo gaúcho informou recentemente que vai ampliar a capacidade de testagem diária por RT-PCR, o exame que identifica o coronavírus no período em que está ativo no organismo. Com apoio do programa Todos pela Saúde, que já doou ao Rio Grande do Sul cinco respiradores e milhares de EPIs (equipamentos de proteção individual), o Estado fará mais 3 mil novos testes diários entre julho e agosto, chegando a 4 mil. Atualmente, são realizados cerca de mil testes por dia pelo Lacen (Laboratório Central do Estado) – de 350 a 400 – e por três universidades federais: do Rio Grande do Sul (Ufrgs), de Santa Maria (UFSM) e de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).

O fornecimento de insumos para os novos testes resulta de uma parceria com o Ministério da Saúde e a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). “Agradecemos a parceria do Todos pela Saúde, que já fez uma importante doação ao Estado e ainda planeja doar outros 20 respiradores. Sempre digo que é a sociedade, e não o governo sozinho, que vencerá essa crise e que superará esse momento de pandemia”, afirmou o governador Eduardo Leite.

Até o momento, conforme o governo, já foram feitos 181.810 testes para detectar o coronavírus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul