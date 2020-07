Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul já tem 715 mortes por coronavírus e mais de 31 mil casos confirmados

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

O Rio Grande do Sul registrou neste sábado 1.304 novos casos da Covid-19. (Foto: Reprodução)

O Rio Grande do Sul registrou neste sábado (4) um total de 1.304 novos casos da Covid-19. Em 24 horas, foram confirmados mais 25 óbitos de pessoas com o coronavírus, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. O total de casos confirmados no Estado chegou a 31.619, em 415 municípios gaúchos, e o número de óbitos pela doença é de 715. O número estimado de pacientes recuperados é de 25.702 (81% dos casos). A atualização teve ainda 56 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos associados ao novo coronavírus são de residentes dos municípios de: Arroio do Sal (mulher, 92 anos); Arroio dos Ratos (mulher, 74 anos); Barra do Ribeiro (homem, 77 anos); Cachoeirinha (homem, 52 anos); Cachoeirinha (mulher, 81 anos); Canoas (mulher, 51 anos); Canoas (homem, 58 anos); Canoas (homem, 98 anos); Esteio (mulher, 85 anos); Novo Hamburgo (homem, 69 anos); Palmeira das Missões (homem, 52 anos); Pelotas (homem, 49 anos); Porto Alegre (homem, 47 anos); Porto Alegre (homem, 69 anos); Porto Alegre (homem, 71 anos); Porto Alegre (mulher, 72 anos); Porto Alegre (mulher, 78 anos); Porto Alegre (mulher, 78 anos); Porto Alegre (mulher, 81 anos); Porto Alegre (mulher, 90 anos); Porto Alegre (mulher, 95 anos); Rio Grande (homem, 65 anos); São Gabriel (mulher, 65 anos); São Leopoldo (homem, 81 anos); e Viamão (homem, 81 anos).

A taxa de ocupação de leitos de UTI em geral no RS era de 71,3% neste sábado (1.567 pacientes em 2.199 leitos de UTI).

Em Porto Alegre, conforme balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, até as 18h deste sábado, o total de óbitos por coronavírus na Capital chegou a 111, desde que se iniciaram as ações de combate à pandemia. De acordo com a pasta, foram confirmados 152 novos casos de pacientes com a Covid-19 em 24 horas.

No acumulado, são 3.968 confirmados e 9.111 em investigação. Os pacientes recuperados somam 2.108. São consideradas curadas ou recuperadas, as pessoas assintomáticas há pelo menos 14 dias do início do quadro.

Até as 18h de sexta-feira, dos 715 leitos de UTI em Porto Alegre, 587 (82,10%) estavam ocupados e 177 (30,1%) eram por pacientes com diagnóstico da Covid-19.

Testagem diária

O governo gaúcho informou recentemente que vai ampliar a capacidade de testagem diária por RT-PCR, o exame que identifica o coronavírus no período em que está ativo no organismo. Com apoio do programa Todos pela Saúde, que já doou ao Rio Grande do Sul cinco respiradores e milhares de equipamentos de proteção individual (EPIs), o Estado fará mais 3 mil novos testes diários entre julho e agosto, chegando a 4 mil. Atualmente, são realizados cerca de mil testes por dia pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) – de 350 a 400 – e por três universidades federais: do Rio Grande do Sul (Ufrgs), de Santa Maria (UFSM) e de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).

O fornecimento de insumos para os novos testes resulta de uma parceria com o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). “Agradecemos a parceria do Todos pela Saúde, que já fez uma importante doação ao Estado e ainda planeja doar outros 20 respiradores. Sempre digo que é a sociedade, e não o governo sozinho, que vencerá essa crise e que superará esse momento de pandemia”, afirmou o governador Eduardo Leite.

