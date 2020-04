Política Manifestantes pedem intervenção militar em frente ao Comando Militar do Sul, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2020

Ato foi realizado no Dia do Exército Foto: Agência Brasil Ato foi realizado no Dia do Exército. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Manifestantes se reuniram, na tarde deste domingo (19), em frente ao Comando Militar do Sul, na rua dos Andradas, no Centro de Porto Alegre, para apoiar o presidente Jair Bolsonaro e pedir uma nova intervenção militar no País. O ato ocorreu na data em que se comemora o Dia do Exército.

Eles também protestaram contra o Congresso Nacional e o STF (Supremo Tribunal Federal), pedindo o fechamento dessas instituições, e solicitaram o fim do isolamento social, que provocou o fechamento do comércio devido à pandemia de coronavírus.

Houve um princípio de tumulto quando pessoas contrárias ao presidente apareceram na manifestação. Uma delas ficou nua enrolada em uma bandeira do Brasil. A Brigada Militar acompanhou o ato, que teria contado com a participação de mais de 200 pessoas. A estimativa oficial de público não foi divulgada.

Manifestações também foram realizadas em outras cidades brasileiras. Em Brasília, Bolsonaro discursou para os manifestantes e pregou o “fim da velha política e da patifaria”.

