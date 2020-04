Colunistas Governo paralelo

Por Leandro Mazzini | 20 de abril de 2020

O presidente Jair Bolsonaro está cercado de oposição de todos os lados – com exceção do STF, apesar de bolsonaristas considerarem a decisão do plenário uma afronta sobre o o poder aos Estados e municípios para abertura do comércio. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ambos do DEM, se uniram em confronto à pauta do Palácio. Todos os nove governadores do Nordeste são aliados do ex-presidente Lula da Silva. Ronaldo Caiado, de Goiás, rompeu por conta; João Dória (SP) e Wilson Witzel (RJ), dos dois mais importantes Estados do País, caíram em desgraça com o presidente. A base do Governo no Congresso continua fraca.

Por zap

Dezenas de governadores estão articulando compras das gestões e ações contra o coronavírus diariamente. Um dos mais ativos é o o governador paulista.

Empresas & empregos

Só para causar suspense, Alcolumbre não pautou na sexta a MP Verde e Amarelo, que caduca nesta segunda no Senado. E ainda deu a relatoria para o PT. Deve decidir hoje.

Ecos do radinho

Caminhoneiros que apoiaram Bolsonaro na campanha repetem há dias, nos rádios da boleia, que vão parar o País se o Congresso ameaçar impeachment do Capitão.

Fome de Poder

O que irrita tanto o presidente Bolsonaro hoje sobre Rodrigo Maia? A fome de poder do presidente da Câmara. Maia patrocina, discreto, a PEC 101/2003 que permite sua reeleição para o cargo na Mesa ano que vem. É de autoria do ex-deputado Benedito de Lyra (AL). A proposta já passou por comissões e está na pauta do plenário da Câmara.

Bloqueio legal

A lei barra reeleição de Maia – ele já foi reconduzido – que deve deixar cargo em Janeiro de 2021. Para aliados do presidente, Maia e seu grupo político se sobrepõem aos interesses do País. Hoje, não há nenhuma proposta do tipo nas Assembleias Legislativas

Nas gavetas

Além da PEC de Benedito, a que tramitou a passos largos na Câmara, há outras duas com o tema dormitando nas gavetas do Congresso. A PEC 426/09, do então deputado Ratinho Júnior (governador do Paraná), e a 113/2015, do ex-senador Marco Maciel.

Desancando Maia

Osvaldo Eustáquio, que fez ontem live com o presidente do PTB, Roberto Jefferson, é marido da secretária de Igualdade Racial do Governo, Sandra Terena.

Mesmo ninho

Aliás, Rodrigo Maia já foi do PTB, assim como Jair Bolsonaro quando deputado. A richa entre eles é antiga no Rio, por questões eleitorais. E Jefferson conhece ambos.

Fé no retorno

A primeira diocese do Brasil a retomar missas presenciais (a partir de hoje) é a de Governador Valadares (MG). Em nota ontem, o bispo Dom Antônio Felix ressaltou que serão proibidos abraços e apertos de mãos; idosos e quem tem doenças crônicas estão proibidos, por ora, de frequentar os templos.

Mãos ao alto

Que assalto elegante o das companhias aéreas, com o respaldo das coronaregras. Vendem bilhetes nos sites, mas têm cancelado voos com baixa demanda. O cidadão, que paga à vista ou no cartão de crédito, fica no prejuízo. As empresas agora podem devolver a grana em até um ano.

Puxadinho…

Com o aval de Maia, as bancadas do PT, PCdoB e PSOL vão derrubar a MP 914, que altera eleição para reitores nas federais. Seus sindicatos dominam há anos as reitorias via influência dos docentes sindicalizados. Quando Michel Temer assumiu, os reitores partidários paralisaram federais por três meses, e milhares de alunos ficaram sem aula.

…partidário

Um detalhe, a MP amplia a participação de docentes, servidores e alunos na eleição para reitor, e retira esse poder concentrado dos sindicalistas partidários.

ECONOMIA

Checkout

O classudo Pestana Convento do Carmo, no Pelourinho em Salvador, não aguentou a coronacrise e fechou as portas na quinta-feira. A rede hoteleira deixa o Nordeste. Já havia encerrado as atividades das unidades do Rio Vermelho, também na capital baiana, e de São Luís e Natal.

Brasília aos 60

Brasilienses lamentam não comemorar amanhã os 60 anos da bela capital nos eventos programados, cancelados por causa da pandemia. Paulo Octávio, um dos maiores empresários da cidade, soltou na TV bela mensagem em áudio, com imagens históricas, com ênfase na frase “Somos muitos, somos fortes, temos muita História para contar”.

