Colunistas Manuela D’Avila, candidata comunista em Porto Alegre, é denunciada por esconder seu vice, do PT.

Por Flavio Pereira | 4 de novembro de 2020

MP recebeu representação contra Manuela D'Avila, por esconder Rosseto na propaganda eleitoral. (Foto: Reprodução)

A ausência do candidato do PT a vice-prefeito, Miguel Rosetto, na propaganda da candidata comunista à prefeitura de Porto Alegre Manuela D’Avila, já vinha sendo percebida há algum tempo. Até que ontem, o vereador do Novo, Felipe Camozatto ingressou com uma representação no Ministério Publico Eleitoral denunciando que o fato de Manuela “esconder” seu vice do PT configura infração à lei eleitoral que assegura um espaço mínimo de 30% para os candidatos a vice-prefeito.

A representação encaminhada ao MP sustenta que a estratégia de marketing do PCdoB, de esconder o vice do PT para não perder eleitores, representa uma irregularidade, “que burla a lei e desequilibra o pleito, ferindo o principio da igualdade entre os concorrentes, pois é nítida a vantagem sobre aqueles que optam pelo cumprimento da norma,” e pede que seja determinado o recolhimento e a suspensão de veiculação de toda propaganda eleitoral de Manuela, que esconda o seu candidato a vice, Miguel Rosetto, do PT.

Poderes se reúnem para debater crise nas finanças no RS

A dramática situação projetada pelo orçamento do estado do Rio Grande do Sul para 2021, com déficit superior a R$ levou o governador Eduardo Leite a organizar nesta terça-feira uma reunião com os chefes dos Poderes Legislativo e Judiciário. Na pauta, a necessidade de que seja fechada questão quanto à urgência de aprovar no Legislativo a proposta que prorroga por mais dois anos o aumento do ICMS. Essa medida evitará uma perda de receita estimada em R$ 2,8 bilhões em 2021.

Buraco nas contas do RS pode chegar a R$ 13 bi em 2021

Na verdade, o déficit previsto inicialmente, de R$ 8 bilhões, maior da história do Estado, pode ser ainda maior. Relator da Lei Orçamentária Anual, o deputado tucano Mateus Wesp, estima que o buraco pode ser ainda maior em 2021, alcançando impressionantes R$ 13 bilhões, devido a fatores externos.

Quem tem razão?

O deputado federal Eduardo Bosonaro (SP), mais votado da história do Brasil (1.843.735), propõe uma reflexão:

“Para combater o covid o comércio teve seu horário reduzido, mas para votar o horário será ampliado. Qual a lógica?”.

Com lockdown rigoroso, Argentina campeã de mortes

O médico e deputado federal Osmar Terra demonstra que “de 2/10 a 2/11 a Argentina continuou sendo o país com maior crescimento da mortalidade da covid-19 no mundo, 53%, com quarentena e lockdown radicais. Brasil e o Reino Unido, 10%. A Suécia que nunca fez quarentena e lockdown, 0,7%!!!”

Sobre o encontro de Lula com Ciro Gomes

O jornalista Augusto Nunes faz uma análise resumida do recente encontro de Lula com Ciro Gomes: “Ciro Gomes não se emenda. Será tapeado de novo pelo vigarista que o transformou em otário predileto.”

