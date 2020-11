Carlos Roberto Schwartsmann Brasil, urna eletrônica e o 1º lugar!

Por Carlos Roberto Schwartsmann | 4 de novembro de 2020

No uso da urna eletrônica, somos o maior País do mundo a utilizá-la.

O FDA (Food and Drug Administration) criado em 1906 é disparada a maior agência reguladora do mundo.

Entretanto, ainda, a despeito da fantástica evolução tecnológica que alcançamos, só aceita o documento fonte de uma informação se ele for registrado no papel. É um comprovante de autenticidade! Os dados do paciente, a ficha clínica, a evolução do tratamento, os resultados de exames podem ser digitalizados, mas os documentos fontes devem estar disponíveis para uma eventual auditoria.

Na informática, a manipulação de dados pode ser feita por um hacker com experiência.

Em 1989, um programa invasor Wank (Worms Against Nuclear Killers) copiou e destruiu informações importantes do escritório da NASA.

Em 2014, os hackers invadiram a SONY e a APPLE.

No mesmo ano, 176 milhões de usuários tiveram seus dados pessoais e senhas capturadas no leilão virtual da EBAY.

Em 2015 o site de relacionamento “ASHLEY MADISON” foi vasculhado e 37 milhões de usuários foram expostos.

Em 2016 a rede americana “TARGET” foi atacada e 100 milhões de clientes tiveram seus dados capturados inclusive com os cartões de crédito.

Em 2017 um grupo de Hackers atingiu os computadores de mais de 100 países.

Foi o maior ataque cibernético da história!!!!

Esta total desconfiança da segurança do mundo digital certamente foi o que influenciou os EUA, Inglaterra, França, Japão e outros do 1º mundo a continuar usando o sistema artesanal do voto impresso.

Coincidentemente, vale ressaltar que estes são os mesmos países que melhor dominam a informática no mundo.

Para a corte máxima Alemã, um evento público, como uma eleição, implica dizer que qualquer cidadão pode dispor de meios para averiguar a contagem de votos sem possuir conhecimentos especiais.

O velho e bom papel ainda é o instrumento físico mais auditável.

Nosso IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) está em 73º lugar.

No Ranking da educação da UNESCO estamos em 88º. No ranking da corrupção e transparência estamos em 96º e, no ranking da segurança estamos 138º. Só os formados pela Johns Hopkins receberam 33 prêmios nobel. Nós ainda não ganhamos nenhum!!!

Entretanto no uso da urna eletrônica, somos o maior País do mundo a utilizá-la. Estamos em primeiríssimo lugar!!

Ficamos estarrecidos ao ver que agora nos EUA a votação por ser feita pelo correio ou presencial, mas sempre no papel. Como eles estão atrasados!!!

Prof. Dr. Carlos Roberto Schwartsmann

Médico

Professor universitário

