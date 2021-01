Rio Grande do Sul Mapa preliminar do distanciamento controlado da semana recebe quatro pedidos de reconsideração

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

O primeiro mapa preliminar do modelo de distanciamento controlado de 2021 recebeu, depois do prazo de 36 horas, quatro pedidos de reconsideração, contabilizados até as 7h deste domingo (3). Os recursos encaminhados por associações regionais e municípios são de regiões em vermelho que almejam a bandeira laranja, e de bandeira preta para vermelha.

Na sexta-feira (1°), o governo do Estado divulgou o mapa preliminar da rodada com uma bandeira preta, que representa risco altíssimo para o coronavírus, na região de Bagé. O restante do mapa está dividido em 13 bandeiras vermelhas (risco alto) e sete laranjas (risco médio).

Em bandeira laranja estão as regiões de Santa Maria, Uruguaiana, Taquara, Novo Hamburgo, Guaíba, Cruz Alta e Erechim. Com exceção de Bagé, as demais foram classificadas em bandeira vermelha.

Das 21 regiões Covid, apenas Uruguaiana e Guaíba não aderiram ao sistema de cogestão regional. As 13 regiões em bandeira vermelha podem adotar os protocolos próprios compatíveis até o nível de restrição da bandeira laranja. As cinco regiões em laranja que estão na cogestão podem utilizar protocolos de bandeira amarela, se isso estiver previsto no plano de cogestão.

Caso ainda não tenham sido enviados protocolos ou o plano regional não esteja vigente, o governo abre possibilidade de recepção imediata de padrões mais flexíveis até a bandeira imediatamente inferior, sem esperar prazo de 48 horas para submissão e validade de novo plano regional.

O Gabinete de Crise vai analisar os pedidos de reconsideração e divulgar o mapa definitivo na tarde desta segunda-feira (4). A vigência das novas bandeiras começa à 0h de terça-feira (5) e se encerra às 23h59 de segunda-feira (11).

