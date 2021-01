Porto Alegre Sebastião Melo faz vistorias em bairros e orla da Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Melo percorreu espaços públicos. Foto: Reprodução/Twitter Melo percorreu espaços públicos. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Na manhã deste domingo (3) o prefeito Sebastião Melo visitou, com secretários municipais, o Parque Zenon Simon, no bairro Guarujá, acompanhado do vice-prefeito Ricardo Gomes. O objetivo é encaminhar melhorias de estrutura e serviços públicos. Depois, visitou também a orla do Lami.

As vistorias fazem parte da determinação da gestão de priorizar a zeladoria da cidade, buscando também parcerias para qualificar espaços públicos para uso pelo cidadão.

“Vamos trabalhar para definir contrato que viabilize rapidamente os serviços e reparos e também buscar parcerias com a iniciativa privada para recuperar espaços e devolver aos cidadãos”, disse Melo. O prefeito acrescentou que a correta destinação dos resíduos também é prioridade da sua gestão.

Na orla de Ipanema, ouviu reivindicações de moradores. “Os amigos praticantes do aeromodelismo também terão nossa parceria para ocupação cada vez mais qualificada da orla de Ipanema”, afirmou.

Ao chegar no Lami, afirmou que irá determinar melhorias para que os moradores desfrutem da praia. “Vamos abrir novos acessos e qualificar a infraestrutura básica”, disse o prefeito.

Hoje começo o dia inspecionando a orla do Guaíba. As hs 9 vou estar em Ipanema e as 11 no LAMI. Governo precisa ouvir e agir. — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) January 3, 2021

Mario Quintana

No primeiro dia de agenda oficial como prefeito de Porto Alegre, no sábado (2) Sebastião Melo reuniu o secretariado presencialmente pela manhã, no Paço Municipal. À tarde, Melo seguiu com o secretariado para a comunidade Mario Quintana, na Zona Norte. Para cumprir o compromisso de manter uma gestão próxima do cidadão, Melo levou a equipe ao bairro, onde determinou a execução de serviços emergenciais básicos, como instalação de pontilhão, limpezas de arroio e bocas de lobo e poda de árvores.

“A Mario Quintana tem um dos índices de desenvolvimento humano mais baixos da cidade. O governo tem que olhar para todos, mas precisa olhar com muito cuidado para os que mais precisam”, afirmou o prefeito.

Durante a visita, o prefeito assegurou a instalação de um pontilhão provisório sobre o Arroio Atenis, até que o projeto definitivo fique pronto. “Essa era uma dívida que eu tinha e esse ato de hoje tem muito simbolismo, pois mostra qual será o tom do nosso governo, com muito trabalho e diálogo”, garantiu.

Melo lembrou que essa é uma das principais reivindicações da comunidade. “É uma enorme satisfação poder cumprir o nosso dever enquanto governo e, consequentemente, melhorar a vida das pessoas”, reforçou. Moradora da região há 30 anos, Denise Oliveira, estava emocionada. “Estou comovida porque vejo alguém olhando pra nós. A gente só quer dignidade e isso não é pedir muito. O governo tem as ferramentas, é só ouvir a comunidade e trabalhar”, disse ela.

O prefeito também circulou pelas ruas e vielas da região, conversando com moradores e encaminhando demandas aos secretários presentes. “Governo deve ouvir e agir. É isso que faremos”, afirmou. Além dos secretários municipais, líderes comunitários e o vereador Giovane Byl acompanharam o roteiro de Melo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre