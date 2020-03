Celebridades Mara Maravilha e noivo adotam menino de dois anos

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Apresentadora realiza sonho de ser mãe após dois anos na fila de adoção Foto: Instagram/maramaravilhaoficial Apresentadora realiza sonho de ser mãe após dois anos na fila de adoção. (Foto: Instagram/maramaravilhaoficial) Foto: Instagram/maramaravilhaoficial

Mara Maravilha, 52, realizou o sonho de ser mãe. Ela e o noivo, Gabriel Torres, concluíram o processo de adoção de Benjamin, 2 anos. Segundo a assessoria de imprensa da apresentadora, o casal está muito feliz com a novidade.

Em entrevista em outubro de 2019, a apresentadora do “Fofocalizando”, do SBT, se emocionou ao falar em ser mãe. Ela e Gabriel estavam há dois anos na fila de adoção.

“Sempre quis [ser mãe], sempre. Um dos motivos de ter casado, as duas vezes, foi para ser mãe. Se Deus quiser, com fé em Deus eu vou conseguir. Está nas mãos Dele”, afirmou ela, na ocasião. Segundo o colunista Amaury Jr., Mara e Benjam fazem aniversário no mesmo dia, 6 de março, e já comemoraram juntos a data.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário